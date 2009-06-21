Предлагаю свои услуги по написанию SEO-статей, копирайта, аналитики и т.д

Сфера работы - Информационные технологии/Интернет/Телеком:

• управление Интернет-проектами;

• оптимизация сайта (SEO);

• контент;

• копирайтинг.

Общий опыт работы в данных сферах - 5 лет.

Занятость: удаленная работа, договор подряда.

Образование:

2004 г. – высшее образование, СГИ, ф-т журналистики, журналист.

1998 г. – курсы: оператор ПК, УВИСТ, оператор.

Профессиональный опыт:

1. Менеджер отдела Интернет-проектов/копирайтер. Компания STIKLER , Информационные технологии/системная интеграция (http://www.stikler.ru/)

• написание новостей;

• написание и редактирование текстов разных тематик;

• подготовка рекламных и PR-статей;

• ведение рассылки;

• разработка текстов буклетов;

• развитие и продвижение Интернет-площадок;

• размещение рекламы в сети Интернет;

• проведение анализа Интернет-проектов конкурентов;

• взаимодействие с разработчиками, верстальщиками, оптимизаторами (постановка задач, контроль исполнения).

2. Контент-редактор сайта/ копирайтер. Росвендинг, торговые автоматы ( http://www.rosvending.ru/)

• написание текстов, новостей;

• работа с пользователями;

• продвижение сайта.

3. Удаленный менеджер интернет – проекта. Голос дороги (http://www.golosdorogi.ru/groups/)

• продвижение сайта статьями;

• работа с сообществами.

4. Фриланс/копирайтинг

Портфолио http://www.free-lance.ru/users/Rifenchtalt

Рекомендации:

• Тимофеев Дмитрий, Компания STIKLER, Генеральный директор, http://www.stikler.ru/

• Константин Топалов, руководитель проекта Веб-студия 7, http://www.web-7.ru/service/seo/

• Черпакова Анна, руководитель отдела продаж, www.konal.ru/

Языки:

• Русский: Родной язык

• Английский: базовые знания

Ключевые навыки:

• грамотная устная и письменная речь, стратегическое мышление, системный подход;

• написание и редактирование текстов разных тематик;

• опыт работы в должности менеджера Интернет-проекта, редактора сайта;

• уверенный пользователь ПК,

• знание HTML, устройства Интернет-сайтов;

• глубокие знания Интернет-рынка‚ опыт работы с Интернет-ресурсами;

• знание принципов поисковой оптимизации;

• опыт написания «продающих» текстов;

• креативный подход к работе.