Анастасия Лобанова RifenchtaltRifenchtalt
Сфера работы - Информационные технологии/Интернет/Телеком:
• управление Интернет-проектами;
• оптимизация сайта (SEO);
• контент;
• копирайтинг.
Общий опыт работы в данных сферах - 5 лет.
Занятость: удаленная работа, договор подряда.
Образование:
2004 г. – высшее образование, СГИ, ф-т журналистики, журналист.
1998 г. – курсы: оператор ПК, УВИСТ, оператор.
Профессиональный опыт:
1. Менеджер отдела Интернет-проектов/копирайтер. Компания STIKLER , Информационные технологии/системная интеграция (http://www.stikler.ru/)
• написание новостей;
• написание и редактирование текстов разных тематик;
• подготовка рекламных и PR-статей;
• ведение рассылки;
• разработка текстов буклетов;
• развитие и продвижение Интернет-площадок;
• размещение рекламы в сети Интернет;
• проведение анализа Интернет-проектов конкурентов;
• взаимодействие с разработчиками, верстальщиками, оптимизаторами (постановка задач, контроль исполнения).
2. Контент-редактор сайта/ копирайтер. Росвендинг, торговые автоматы ( http://www.rosvending.ru/)
• написание текстов, новостей;
• работа с пользователями;
• продвижение сайта.
3. Удаленный менеджер интернет – проекта. Голос дороги (http://www.golosdorogi.ru/groups/)
• продвижение сайта статьями;
• работа с сообществами.
4. Фриланс/копирайтинг
Портфолио http://www.free-lance.ru/users/Rifenchtalt
Рекомендации:
• Тимофеев Дмитрий, Компания STIKLER, Генеральный директор, http://www.stikler.ru/
• Константин Топалов, руководитель проекта Веб-студия 7, http://www.web-7.ru/service/seo/
• Черпакова Анна, руководитель отдела продаж, www.konal.ru/
Языки:
• Русский: Родной язык
• Английский: базовые знания
Ключевые навыки:
• грамотная устная и письменная речь, стратегическое мышление, системный подход;
• написание и редактирование текстов разных тематик;
• опыт работы в должности менеджера Интернет-проекта, редактора сайта;
• уверенный пользователь ПК,
• знание HTML, устройства Интернет-сайтов;
• глубокие знания Интернет-рынка‚ опыт работы с Интернет-ресурсами;
• знание принципов поисковой оптимизации;
• опыт написания «продающих» текстов;
• креативный подход к работе.