Меня зовут Ригина. Мне 21 год. Я - яркий,целеустремлённый,нацеденный на результат человек. Буду рада Вашим предложениям !

Меня зовут Ригина. Мне 21 год. Я - яркий,целеустремлённый,коммуникабельный,ориентированный на результат человек. Английский язык на уровне intermediate. На данный момент изучаю испанский и итальянский языки. Имею высшее образование в сфере антикризисного управления. 5 лет работала в огромной российской сети общественного питания - ресторане «Максимилианс». Прошла путь от официанта до управляющего заведением. Сейчас ищу себя и обучаюсь таким специальностям как smm-маркетинг,продажи,реклама. Буду рада вашим предложениям по работе !