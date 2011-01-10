Rikkert

Алекс Rikkert

 
38 летРоссия/Тюмень
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Рисую

Дизайн.

Рисунки и иллюстрации.

Рисунки по ткани и твёрдым предметам на заказ акриловыми красками.

Ретушь фотографий.

Художественное оформление фотографий.

Портфолио
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Анимация
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от $6
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Баннеры
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от $2
от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $30
от 6 дней
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Дизайн сайтов
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от $160
от 20 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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от $50
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
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от $10
от 2 дней
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Обработка фотографий
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от $3
от 1 дня
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