Рисую
Дизайн.
Рисунки и иллюстрации.
Рисунки по ткани и твёрдым предметам на заказ акриловыми красками.
Ретушь фотографий.
Художественное оформление фотографий.
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Портфолио
- Человек с конём173 просмотра
- Портрет кота167 просмотров
- Дух флудеризма150 просмотров
- Чёрный вариант138 просмотров
- Рокерша165 просмотров
- Новогодняя открытка146 просмотров
- Стилизация176 просмотров
- КОТулху122 просмотра
- Не влезай - убьёт!177 просмотров
- Ненависть к гламуру104 просмотра
- Новогодний пёс134 просмотра
- Шаромонстр172 просмотра
Анимация
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Баннеры
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн сайтов
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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