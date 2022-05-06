Такая работа нужна самому!

Образование Высшее, закончила Омский государственный педагогический институт им.Горького по специальности географ. Преподавала в младших классах. Большой жизненный опыт. Занималась бизнесом - рекламный, мебельный и обувной. Сейчас занимаюсь творчеством. В свое время была секретарем-машинисткой, очень хорошо и быстро печатаю. Это увлечение осталось, тексты и информация бывает разная, узнаешь много нового и интересного. При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в срок.