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Закончил Московский государственный технологический универстет им. Разумовского - специальность "Менеджмент организации". Прошел переподготовку в Московском государственном технологическом университете по сцециальности "Юриспруденция. Государственное и муниципальное управление". Аспирант Башкирского государственного университета экономического факультета кафедры "Национальная экономика".
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