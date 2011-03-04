Закончил Московский государственный технологический универстет им. Разумовского - специальность "Менеджмент организации". Прошел переподготовку в Московском государственном технологическом университете по сцециальности "Юриспруденция. Государственное и муниципальное управление". Аспирант Башкирского государственного университета экономического факультета кафедры "Национальная экономика".