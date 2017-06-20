Цель соискание должности бухгалтер, менеджер,оператор
Образование:
- Кузнецкий индустриальный колледж
- Восточный институт экономики гуманитарных наук и права (ВЭГУ)
Опыт работы
- с февраля 2017г ZAMANI GARAGE в ОАЭ Дубае – менеджер по продажам автозапчастей.
-Выкладка товара в интернет-магазин, оценка стоимости товара.
-Поиски привлечение клиентов
- с декабря 2014г- февраль 2017г. ООО «ДВС» г.Краснодар, реорганизация ООО «Техносклад» – Бухгалтер,
Приобретенные навыки:
Опыт работы в холдинге.
Знание всех участков бухг. (01,02,08,10,20,50,51,60,62,71,76и др), ведение налогового учета ,декларации, книга покупок и продаж, НДС.
Имею опыт аудиторских годовых проверок.
Отлично владею: 1С 7, 8.2Предприятие. Банк-Клиент (КББ, СБ РФ, ВТБ, МДМ, ЮКБ, ТКБ). Гарант, Консультант,
Контур
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