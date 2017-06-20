Цель соискание должности бухгалтер, менеджер,оператор

Образование:

Кузнецкий индустриальный колледж

Восточный институт экономики гуманитарных наук и права (ВЭГУ)

Экономика, бухгалтерский учет и контроль Поступила 1996г. Окончила 1998г.Бухгалтерский учет и аудит. Заочная форма обучения. Поступила 1998г. Окончила 2003г.

Опыт работы

с февраля 2017г ZAMANI GARAGE в ОАЭ Дубае – менеджер по продажам автозапчастей.

Обязанности:

-Выкладка товара в интернет-магазин, оценка стоимости товара.

-Поиски привлечение клиентов

с декабря 2014г- февраль 2017г. ООО «ДВС» г.Краснодар, реорганизация ООО «Техносклад» – Бухгалтер,

ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на рублевых и валютных расчетных счетах компании.

Приобретенные навыки:

Опыт работы в холдинге.

Знание всех участков бухг. (01,02,08,10,20,50,51,60,62,71,76и др), ведение налогового учета ,декларации, книга покупок и продаж, НДС.

Имею опыт аудиторских годовых проверок.

Отлично владею: 1С 7, 8.2Предприятие. Банк-Клиент (КББ, СБ РФ, ВТБ, МДМ, ЮКБ, ТКБ). Гарант, Консультант,

Контур