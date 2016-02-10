Rimmakot_87

Корректор текстов/администратор/возможно написание статей

Рассмотрю любые варианты администрирования,а также корректирования текстов,возможно написание текстов в зависимости от темы. Приветствуется написание статей на различные темы (здоровье,психология,творчество) и неординарные темы (эзотерика,духовное развитие). Заинтересована в поиске постоянного и надежного заказчика. Ввиду статуса новичка рассмотрю и кратковременые проекты. Ответственна,с большим количеством свободного времени и желания работать.