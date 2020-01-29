Выполняю переводы: рус. - англ., англ. - рус., рус. - укр., укр. - рус., англ. - укр., укр. - рус.

Образование:

- высшее педагогическое (учитель английского языка и литературы);

- опыт работы учителем английского языка 5 лет;

- опыт работы переводчиком текстов 3 года;

- опыт работы репетитором по английскому языку - 8 лет.

Навыки:

- грамотный русский и украинский язык;

- опыт работы в копирайте;

- опыт работы в корректуре;

- опыт создания видео роликов (от поздравительных до рекламных);

- опыт написания газетных текстов и стихов на заказ.

Услуги:

- перевод с русского на английский язык;

- перевод с английского на русский язык;

- перевод с украинского на английский;

- перевод с английского на украинский;

- перевод с русского на украинский;

- перевод с украинского на русский;

-преподавание английского языка удаленно, выполнение домашних, контрольных и иных работ;

-корректировка текстов на английском, русском, украинском языках;

-копирайт на общие темы (красота, здоровье, семья, психология, кулинария, мода, туризм, интерьер)

-набор текста;

-транскрибация на русском, украинском и английском языке.

К выполнению работы отношусь ответственно, внимательно, скрупулёзно. Выполняю всё в указанные сроки. Вы можете связаться со мной по Skype или по электронной почте.

Мои контактные данные:

Skype IrenRene1883

[email protected]