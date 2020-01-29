Образование:
- высшее педагогическое (учитель английского языка и литературы);
- опыт работы учителем английского языка 5 лет;
- опыт работы переводчиком текстов 3 года;
- опыт работы репетитором по английскому языку - 8 лет.
Навыки:
- грамотный русский и украинский язык;
- опыт работы в копирайте;
- опыт работы в корректуре;
- опыт создания видео роликов (от поздравительных до рекламных);
- опыт написания газетных текстов и стихов на заказ.
Услуги:
- перевод с русского на английский язык;
- перевод с английского на русский язык;
- перевод с украинского на английский;
- перевод с английского на украинский;
- перевод с русского на украинский;
- перевод с украинского на русский;
-преподавание английского языка удаленно, выполнение домашних, контрольных и иных работ;
-корректировка текстов на английском, русском, украинском языках;
-копирайт на общие темы (красота, здоровье, семья, психология, кулинария, мода, туризм, интерьер)
-набор текста;
-транскрибация на русском, украинском и английском языке.
К выполнению работы отношусь ответственно, внимательно, скрупулёзно. Выполняю всё в указанные сроки. Вы можете связаться со мной по Skype или по электронной почте.
Мои контактные данные:
Skype IrenRene1883