5.2003-9.2003 ООО "ХХХХХ"
Разработка программного обеспечения,
для грузовых электронных весов Delphi6, Paradox
9.2003-6.2004 НИИ "ХХХХХ".
Работа над «Подкомплекс программ для автоматизации заключения и регистрации договоров рассрочки погашения задолженности за потребленный газ» Delphi6, MsSQL
01.06.2004 – 18.11.2005. ООО «ХХХХХ»
- Участие в разработке репликации данных без использования стандартных средств Oracle.
- разработка и сопровождение серверной части (Oracle)
- разработка и сопровождение клиентской части (Delphi4)
- создание отчетов с использованием макросов Excel
Есть небольшие прокеты на .Net (Вин формы, и ASP)