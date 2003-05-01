5.2003-9.2003 ООО "ХХХХХ"

Разработка программного обеспечения,

для грузовых электронных весов Delphi6, Paradox

9.2003-6.2004 НИИ "ХХХХХ".

Работа над «Подкомплекс программ для автоматизации заключения и регистрации договоров рассрочки погашения задолженности за потребленный газ» Delphi6, MsSQL

01.06.2004 – 18.11.2005. ООО «ХХХХХ»

- Участие в разработке репликации данных без использования стандартных средств Oracle.

- разработка и сопровождение серверной части (Oracle)

- разработка и сопровождение клиентской части (Delphi4)

- создание отчетов с использованием макросов Excel

Есть небольшие прокеты на .Net (Вин формы, и ASP)