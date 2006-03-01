Менеджер по работе с клиентами

Контактная информация Адрес: улица Мира д.17

Телефон: 063 039-98-82

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы

Менеджер по работе с клиентами

с 11.2019 по 12.2021 (2 года 1 месяц)

Интернет-магазин Billiard, Каменское (Продажа товара для занятия спорта,спортивный инвентарь, и т.п.)

Приём заявок на входящие линии,информирование клиентов, помощь заключение договора,поиск нужной информации в интернете

Эксперт -оценщик

с 12.2015 по 12.2018 (3 года)

ООО"Климчук и компания", Каменское (финансовая)

Работа с клиентами, оформления договоров, экспертная оценка имущества клиентов. Соблюдение стандартов компании.

Менеджер по продажам

с 03.2010 по 04.2013 (3 года 1 месяц)

All biz, Каменское (Продажи)

Холодные звонки,и так же своя клиентская база, продажа торговой площадки на портале.

Офис менеджер

с 03.2006 по 09.2009 (3 года 6 месяцев)

ООО "Экамаркет плюс", Каменское (Строительство)

Работа с клиентами,полное сопровождение и помощь в оформлении документов купли-продажи, выполнения всех поручении руководства.

Работа в офисных программах.

Образование

Технолого-экономический теникум

Товароведение,и коммерческая деятельность, Каменское

Среднее специальное, с 2003 по 2005 (1 год 10 месяцев)

Дополнительная информация Опытный пользователь ПК:MS Office( Word.Excel.1C.), знания оргтехники.

Огромное желание работать, полная отдача работе за достойную заработную плату и

возможность карьерного роста.

Ключевые навыки: ответственность,исполнительность, коммуникабельность,

пунктуальность, стрессоустойчивость,хорошая память.