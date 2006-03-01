Контактная информация Адрес: улица Мира д.17
Телефон: 063 039-98-82
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы
Менеджер по работе с клиентамис 11.2019 по 12.2021 (2 года 1 месяц)
Интернет-магазин Billiard, Каменское (Продажа товара для занятия спорта,спортивный инвентарь, и т.п.)
Приём заявок на входящие линии,информирование клиентов, помощь заключение договора,поиск нужной информации в интернете
Эксперт -оценщикс 12.2015 по 12.2018 (3 года)
ООО"Климчук и компания", Каменское (финансовая)
Работа с клиентами, оформления договоров, экспертная оценка имущества клиентов. Соблюдение стандартов компании.
Менеджер по продажамс 03.2010 по 04.2013 (3 года 1 месяц)
All biz, Каменское (Продажи)
Холодные звонки,и так же своя клиентская база, продажа торговой площадки на портале.
Офис менеджерс 03.2006 по 09.2009 (3 года 6 месяцев)
ООО "Экамаркет плюс", Каменское (Строительство)
Работа с клиентами,полное сопровождение и помощь в оформлении документов купли-продажи, выполнения всех поручении руководства.
Работа в офисных программах.
Образование
Технолого-экономический теникумТовароведение,и коммерческая деятельность, Каменское
Среднее специальное, с 2003 по 2005 (1 год 10 месяцев)
Дополнительная информация Опытный пользователь ПК:MS Office( Word.Excel.1C.), знания оргтехники.
Огромное желание работать, полная отдача работе за достойную заработную плату и
возможность карьерного роста.
Ключевые навыки: ответственность,исполнительность, коммуникабельность,
пунктуальность, стрессоустойчивость,хорошая память.