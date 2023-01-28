Копірайтер
Рада вітати на своєму профілі.
Ви в пошуках креативного та цікавого тексту? Потрібно підібрати влучні слова для продажу Вашого продукту чи просто написати гарний текст? тоді Ви на вірному шляху вирішення проблеми.
Маю сертифікат завершення навчання в даному напрямку. Пишу легко, читабельно та саме головне завжди чітко дотримуюсь ТЗ та дедлайн.
Пишу в таких напрямках:
SEO-копірайтинг;
іміджевий копірайтинг;
рекламний копірайтинг;
інформаційній копірайтинг.
Вільно володію українською та російською мовою, англійська рівень В1.