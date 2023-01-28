RinaBis1

Ирина RinaBis1

 
30 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Копірайтер

Рада вітати на своєму профілі.

Ви в пошуках креативного та цікавого тексту? Потрібно підібрати влучні слова для продажу Вашого продукту чи просто написати гарний текст? тоді Ви на вірному шляху вирішення проблеми.

Маю сертифікат завершення навчання в даному напрямку. Пишу легко, читабельно та саме головне завжди чітко дотримуюсь ТЗ та дедлайн.

Пишу в таких напрямках:

  • SEO-копірайтинг;

  • іміджевий копірайтинг;

  • рекламний копірайтинг;

  • інформаційній копірайтинг.

    Вільно володію українською та російською мовою, англійська рівень В1.