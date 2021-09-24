UX/Ui designer

Меня зовут Арина, я Ui/UX дизайнер на фрилансе ~2 года).

Разработаю дизайн, который будет работать и упростит путь потенциального клиента от точки А(появлению на сайте) к точке Б(действию). Мне важно сделать так, чтобы у сайта была хорошая конверсия, это в моих интересах, я люблю работать на качество и результат.

Развёрнутое портфолио тут: https://www.behance.net/rinageray

• Работаю совместно с компаниями по разработке сайтов.

• Работала, как с TUT.BY, другими дизайнерами, магазинчиками в VK, блогерами и компаниями.

• Прошла несколько платных и бесплатных курсов, интенсивов по созданию многостроничных сайтов, функциональной композиции, лендингов, первых экранов.

Подробнее о предоставляемых мною услугах:

• Дизайн многостроничного сайта.

• Дизайн Landing Page(одностраничного сайта).

• Дизайн первых интернет-магазина(e-commerce в том числе).

• Разработка адаптивов.

• Дизайн первых экранов.

• Оформление групп в соц. сетях

• Разработка баннеров, чек-листов, презентаций.

(Прототипирование, mind map, разработка дизайн-системы, дизайн и т.д.)

Важно! Вёрстка в мои услуги не входит, я занимаюсь разработкой дизайна.

Пишите, обсудим ваш проект.