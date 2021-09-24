Меня зовут Арина, я Ui/UX дизайнер на фрилансе ~2 года).
Разработаю дизайн, который будет работать и упростит путь потенциального клиента от точки А(появлению на сайте) к точке Б(действию). Мне важно сделать так, чтобы у сайта была хорошая конверсия, это в моих интересах, я люблю работать на качество и результат.
Развёрнутое портфолио тут: https://www.behance.net/rinageray
• Работаю совместно с компаниями по разработке сайтов.
• Работала, как с TUT.BY, другими дизайнерами, магазинчиками в VK, блогерами и компаниями.
• Прошла несколько платных и бесплатных курсов, интенсивов по созданию многостроничных сайтов, функциональной композиции, лендингов, первых экранов.
Подробнее о предоставляемых мною услугах:
• Дизайн многостроничного сайта.
• Дизайн Landing Page(одностраничного сайта).
• Дизайн первых интернет-магазина(e-commerce в том числе).
• Разработка адаптивов.
• Дизайн первых экранов.
• Оформление групп в соц. сетях
• Разработка баннеров, чек-листов, презентаций.
(Прототипирование, mind map, разработка дизайн-системы, дизайн и т.д.)
Важно! Вёрстка в мои услуги не входит, я занимаюсь разработкой дизайна.
Пишите, обсудим ваш проект.