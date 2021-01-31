Грамотность, ответственность, качество

Я — студентка. Я грамотна, вежлива, ответственна, креативна, а также крайне внимательна к деталям; имею активную жизненную позицию и множество жизненных целей.Владею английским языком на уровне B2, могу переводить с украинского и начинаю учить японский. Мой родной язык — русский.Могу вести социальные сети Вашей компании: разрабатывать план, писать посты, публиковать "Истории", редактировать фотографии и тому подобное. Также могу написать либо напечатать за Вас какие-либо работы (статьи, конспекты и так далее) и отредактировать их.У меня есть постоянный доступ к стабильному быстрому Интернету. Я всегда на связи (если произойдут непредвиденные ситуации, первым делом сообщу Вам).