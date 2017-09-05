RinaTee

Екатерина Ткаченко RinaTee

 
33 годаУкраина/Хмельницкий
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Выполняю качественный и быстрый перевод с англ., немецкого на русс./укр. и наоборот

 

Предоставляю услуги письменного перевода любой сложности с/на английский/немецкий-русский/украинский.

 

Примерный перечень документации для письменногоперевода:

 

·       экономической,юридической и финансовой литературы;

·       договоров,контрактов;

·       бизнес-планов, уставных и регистрационных документов;

·       каталогов;

·       технической документации и руководств по эксплуатации к оборудованию всех видов и любого

уровня сложности;

·       узкоспециализированных текстов

·       презентаций,художественных, публицистических, научно-популярных, рекламных текстов;

·       деловой и личной переписки (конфиденциальность переписки гарантируется).

 

Сроки выполнения:

3-5 страниц – 1 рабочий день.

 

Стоимость услуги:

1800 знаков – 100 грн. Стандартного текста.

Цена зависит от сложности переводимого текста и количества страниц.

 

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Отзывы заказчиков
alexhon
58 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$240
10 баллов
6 лет назад
Перевод с русского на английский
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