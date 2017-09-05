Предоставляю услуги письменного перевода любой сложности с/на английский/немецкий-русский/украинский.
Примерный перечень документации для письменногоперевода:
· экономической,юридической и финансовой литературы;
· договоров,контрактов;
· бизнес-планов, уставных и регистрационных документов;
· каталогов;
· технической документации и руководств по эксплуатации к оборудованию всех видов и любого
уровня сложности;
· узкоспециализированных текстов
· презентаций,художественных, публицистических, научно-популярных, рекламных текстов;
· деловой и личной переписки (конфиденциальность переписки гарантируется).
Сроки выполнения:
3-5 страниц – 1 рабочий день.
Стоимость услуги:
1800 знаков – 100 грн. Стандартного текста.
Цена зависит от сложности переводимого текста и количества страниц.
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