Выполняю качественный и быстрый перевод с англ., немецкого на русс./укр. и наоборот

Предоставляю услуги письменного перевода любой сложности с/на английский/немецкий-русский/украинский.

Примерный перечень документации для письменногоперевода:

· экономической,юридической и финансовой литературы;

· договоров,контрактов;

· бизнес-планов, уставных и регистрационных документов;

· каталогов;

· технической документации и руководств по эксплуатации к оборудованию всех видов и любого

уровня сложности;

· узкоспециализированных текстов

· презентаций,художественных, публицистических, научно-популярных, рекламных текстов;

· деловой и личной переписки (конфиденциальность переписки гарантируется).

Сроки выполнения:

3-5 страниц – 1 рабочий день.

Стоимость услуги:

1800 знаков – 100 грн. Стандартного текста.

Цена зависит от сложности переводимого текста и количества страниц.