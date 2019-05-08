Rina_713

Рина Rina_713

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Кто такая Рина и чего она умеет?)))

Всем привет! 

Озвучу любой ролик, презентацию и прочее прочее прочее

О себе: 

- Мне 29 лет,

-Работала актрисой в небольшом театре

- Умею владеть голосом (как низкий так и высокий тембр, в том числе коверканье слов на детский манер!) 

- Работаю на радио Дача Санкт-Петербург

- Умею писать тексты под заданную тематику, начиная от рекламы и заканчивая статьями

Записи голоса есть. 

Есть вопросы? Пиши! 

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