Кто такая Рина и чего она умеет?)))
Всем привет!
Озвучу любой ролик, презентацию и прочее прочее прочее
О себе:
- Мне 29 лет,
-Работала актрисой в небольшом театре
- Умею владеть голосом (как низкий так и высокий тембр, в том числе коверканье слов на детский манер!)
- Работаю на радио Дача Санкт-Петербург
- Умею писать тексты под заданную тематику, начиная от рекламы и заканчивая статьями
Записи голоса есть.
Есть вопросы? Пиши!
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Портфолио
- Кто такая Рина?47 просмотров
- Кто такая Рина?40 просмотров