Кто такая Рина и чего она умеет?)))

Всем привет!

Озвучу любой ролик, презентацию и прочее прочее прочее

О себе:

- Мне 29 лет,

-Работала актрисой в небольшом театре

- Умею владеть голосом (как низкий так и высокий тембр, в том числе коверканье слов на детский манер!)

- Работаю на радио Дача Санкт-Петербург

- Умею писать тексты под заданную тематику, начиная от рекламы и заканчивая статьями

Записи голоса есть.

Есть вопросы? Пиши!