Rina_in_the_sky

Risha

Диджитал художник, осваиваю новые стили и техники. Накапливаю опыт, выполняя работы и просто обычные рисунки в свободное время.

Буду рада обучаться чему-то новому, ранее неизвестному. Чем больше опыта будет - тем интереснее, тем лучше будут работы и затеи! В основном выполняю всю работу ночью, т.к. именно в это время приходит вдохновение. Буду несомненно счастлива, если мы сможем с вами поработать, а еще лучше - на постоянной основе. Ведь гарантия - это здорово и иметь проверенного человека намного лучше, чем постоянно искать новых, неизвестных людей, не так ли?

Всегда стараюсь выполнить работу как можно быстрее, но при этом выполнять работу от души, чтобы и самой нравилось и заказчик доволен был.