Rinal1993

Риналь Шакиров Rinal1993

 
30 летРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web-дизайн

Качественный дизайн лендингов и многостраничных сайтов со вкусом, по разумным ценам. Разработка логотипов и визиток. 

Здравствуйте! Меня зовут Риналь, я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов. Моя основная роль в нашем сотрудничестве - сделать так, чтобы конверсия вашего сайта была максимальной и как следствие повысить эффективность вашего бизнеса. В своей работе я в первую очередь учитываю ваши пожелания и потребности клиентов, делаю так, чтобы им было комфортно и удобно находиться на будущем сайте. К работе подхожу ответственно, с энтузиазмом и всегда нацелен на качественный результат.

Что конкретно я могу Вам предложить:

  • Разработка дизайна для одностраничных сайтов (Landing page) с хорошо продуманной логикой подачи контента и качественно прорисованной графикой;
  • Создание дизайна для многостраничных сайтов под различные задачи;
  • Подготовка адаптивной версии сайта, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах и ваш клиент не упустил важную информацию;
  • Создание дополнительной графики для сайтов: доработка отдельных частей интерфейса, исправление ошибок, а также изготовление классных баннеров под ваши акции и спецпредложения!
  • Отрисовываю логотипы и визитки для вашего бизнеса.
Почему стоит обращаться ко мне?

  • Я начинаю работу с интервьюирования моих клиентов, чтобы детально изучить бизнес и определить задачи, которые стоят перед сайтом, это позволяет получить коммерчески эффективный проект в качественной упаковке;
  • Анализирую сайты ваших конкурентов, чтобы выявить их слабые и сильные стороны. Учитывая потребности целевой
аудитории, проектирую структуру Вашего будущего сайта с максимальным акцентом на приоритетные аспекты бизнеса;

  • Я создаю полностью уникальный дизайн, который соответствует работам в портфолио и даже лучше. Продумываю и отрисовываю все детали сайта, уделяя большое внимание мелочам;
  • Разработанные дизайн-макеты уже полностью готовы к дальнейшей работе с ними других разработчиков. Оказываю поддержку макетов после сдачи, если у верстальщика возникнут какие-либо вопросы;
  • Гарантирую полную отдачу вашему проекту,проекты сдаю точно в срок;
  • Приятные бонусы постоянным заказчикам: в зависимости от объема проекта делаю скидки на адаптивку и бонусом делаю логотипы.
Процесс работы над проектом:

  • Обговариваем техническое задание (ТЗ). Если нет ТЗ, мы вместе его составляем, конкретизируем Ваши задачи.
  • Работаю по 50 % предоплате, либо по безопасной сделке.
  • Прототипирование. Определяем концепцию сайта. Разрабатываю дизайн главной страницы. При необходимости вношу правки.
  • После утверждения макета главной страницы, при необходимости разрабатываю внутренние.
  • Финальное утверждение проекта.
  • Обмениваемся отзывами.
  • Полная оплата работы и я высылаю Вам исходники в формате PSD.
Цены и сроки:

  • Дизайн главной страницы от 6000 руб. Срок выполнения 5-7 дней
  • Дизайн внутренней страницы от 3000 руб./шт. Срок выполнения 2-3 дня
  • Дизайн Landing page (посадочная страница) от 7000 руб. Срок выполнения 4-7 дней
  • Разработка логотипа– от 2000 руб.
  • Разработка баннера– от 1000 руб.
Как со мной связаться?

- Личные сообщения на сервисе

- Skype: rinal_shakirov

- E-mail: [email protected]

-WhatsApp / Telegram / Viber : +7 (987) 418 27 26

Оплата:

- Карта Сберанк

- Яндекс.Деньги

- Webmoney

- Тинькофф

- Рокетбанк

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