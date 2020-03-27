Качественный дизайн лендингов и многостраничных сайтов со вкусом, по разумным ценам. Разработка логотипов и визиток.
Здравствуйте! Меня зовут Риналь, я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов. Моя основная роль в нашем сотрудничестве - сделать так, чтобы конверсия вашего сайта была максимальной и как следствие повысить эффективность вашего бизнеса. В своей работе я в первую очередь учитываю ваши пожелания и потребности клиентов, делаю так, чтобы им было комфортно и удобно находиться на будущем сайте. К работе подхожу ответственно, с энтузиазмом и всегда нацелен на качественный результат.
Что конкретно я могу Вам предложить:
- Разработка дизайна для одностраничных сайтов (Landing page) с хорошо продуманной логикой подачи контента и качественно прорисованной графикой;
- Создание дизайна для многостраничных сайтов под различные задачи;
- Подготовка адаптивной версии сайта, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах и ваш клиент не упустил важную информацию;
- Создание дополнительной графики для сайтов: доработка отдельных частей интерфейса, исправление ошибок, а также изготовление классных баннеров под ваши акции и спецпредложения!
- Отрисовываю логотипы и визитки для вашего бизнеса.
- Я начинаю работу с интервьюирования моих клиентов, чтобы детально изучить бизнес и определить задачи, которые стоят перед сайтом, это позволяет получить коммерчески эффективный проект в качественной упаковке;
- Анализирую сайты ваших конкурентов, чтобы выявить их слабые и сильные стороны. Учитывая потребности целевой
- Я создаю полностью уникальный дизайн, который соответствует работам в портфолио и даже лучше. Продумываю и отрисовываю все детали сайта, уделяя большое внимание мелочам;
- Разработанные дизайн-макеты уже полностью готовы к дальнейшей работе с ними других разработчиков. Оказываю поддержку макетов после сдачи, если у верстальщика возникнут какие-либо вопросы;
- Гарантирую полную отдачу вашему проекту,проекты сдаю точно в срок;
- Приятные бонусы постоянным заказчикам: в зависимости от объема проекта делаю скидки на адаптивку и бонусом делаю логотипы.
- Обговариваем техническое задание (ТЗ). Если нет ТЗ, мы вместе его составляем, конкретизируем Ваши задачи.
- Работаю по 50 % предоплате, либо по безопасной сделке.
- Прототипирование. Определяем концепцию сайта. Разрабатываю дизайн главной страницы. При необходимости вношу правки.
- После утверждения макета главной страницы, при необходимости разрабатываю внутренние.
- Финальное утверждение проекта.
- Обмениваемся отзывами.
- Полная оплата работы и я высылаю Вам исходники в формате PSD.
- Дизайн главной страницы от 6000 руб. Срок выполнения 5-7 дней
- Дизайн внутренней страницы от 3000 руб./шт. Срок выполнения 2-3 дня
- Дизайн Landing page (посадочная страница) от 7000 руб. Срок выполнения 4-7 дней
- Разработка логотипа– от 2000 руб.
- Разработка баннера– от 1000 руб.
- Личные сообщения на сервисе
- Skype: rinal_shakirov
- E-mail: [email protected]
-WhatsApp / Telegram / Viber : +7 (987) 418 27 26
Оплата:
- Карта Сберанк
- Яндекс.Деньги
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