Web-дизайн

Качественный дизайн лендингов и многостраничных сайтов со вкусом, по разумным ценам. Разработка логотипов и визиток.

Здравствуйте! Меня зовут Риналь, я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов. Моя основная роль в нашем сотрудничестве - сделать так, чтобы конверсия вашего сайта была максимальной и как следствие повысить эффективность вашего бизнеса. В своей работе я в первую очередь учитываю ваши пожелания и потребности клиентов, делаю так, чтобы им было комфортно и удобно находиться на будущем сайте. К работе подхожу ответственно, с энтузиазмом и всегда нацелен на качественный результат.

Что конкретно я могу Вам предложить:

Разработка дизайна для одностраничных сайтов (Landing page) с хорошо продуманной логикой подачи контента и качественно прорисованной графикой;

Создание дизайна для многостраничных сайтов под различные задачи;

Подготовка адаптивной версии сайта, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах и ваш клиент не упустил важную информацию;

Создание дополнительной графики для сайтов: доработка отдельных частей интерфейса, исправление ошибок, а также изготовление классных баннеров под ваши акции и спецпредложения!

Отрисовываю логотипы и визитки для вашего бизнеса.

Почему стоит обращаться ко мне?

Я начинаю работу с интервьюирования моих клиентов, чтобы детально изучить бизнес и определить задачи, которые стоят перед сайтом, это позволяет получить коммерчески эффективный проект в качественной упаковке;

Анализирую сайты ваших конкурентов, чтобы выявить их слабые и сильные стороны. Учитывая потребности целевой

аудитории, проектирую структуру Вашего будущего сайта с максимальным акцентом на приоритетные аспекты бизнеса;

Я создаю полностью уникальный дизайн, который соответствует работам в портфолио и даже лучше. Продумываю и отрисовываю все детали сайта, уделяя большое внимание мелочам;

Разработанные дизайн-макеты уже полностью готовы к дальнейшей работе с ними других разработчиков. Оказываю поддержку макетов после сдачи, если у верстальщика возникнут какие-либо вопросы;

Гарантирую полную отдачу вашему проекту,проекты сдаю точно в срок;

Приятные бонусы постоянным заказчикам: в зависимости от объема проекта делаю скидки на адаптивку и бонусом делаю логотипы.

Процесс работы над проектом:

Обговариваем техническое задание (ТЗ). Если нет ТЗ, мы вместе его составляем, конкретизируем Ваши задачи.

Работаю по 50 % предоплате, либо по безопасной сделке.

Прототипирование. Определяем концепцию сайта. Разрабатываю дизайн главной страницы. При необходимости вношу правки.

После утверждения макета главной страницы, при необходимости разрабатываю внутренние.

Финальное утверждение проекта.

Обмениваемся отзывами.

Полная оплата работы и я высылаю Вам исходники в формате PSD.

Цены и сроки:

Дизайн главной страницы от 6000 руб. Срок выполнения 5-7 дней

Дизайн внутренней страницы от 3000 руб./шт. Срок выполнения 2-3 дня

Дизайн Landing page (посадочная страница) от 7000 руб. Срок выполнения 4-7 дней

Разработка логотипа– от 2000 руб.

Разработка баннера– от 1000 руб.

Как со мной связаться?

- Личные сообщения на сервисе

- Skype: rinal_shakirov

- E-mail: [email protected]

-WhatsApp / Telegram / Viber : +7 (987) 418 27 26

Оплата :

- Карта Сберанк

- Яндекс.Деньги

- Webmoney

- Тинькофф

- Рокетбанк