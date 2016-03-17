Требуется QA-специалист для ручного тестирования мобильного приложения на реальных устройствах iOS и Android. Требования: -Наличие большого парка устройств -Положительные отзывы в профиле -Желательно наличие собственного автомобиля (так легче будет понять что именно и как требуется тестировать, так как приложение ...
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо провести ряд автоматических и ручных тестов. Знание Behat обязательно. В ответе на проект просьба подробно рассказать про стек технологий, которыми Вы владеете (если не указано в портфолио).Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов по банковской теме. Более 100 ТЗ на тексты. Нужен человек, который уже писал на банковскую тему и может показать примеры своих текстов по этому направлению ВАЖНО: 1) НЕ интерусуют компании, которые оказывают копирайтерские услуги, ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем талантливого QA инженера в области веб-сайтов и веб-приложений. Нам важно, чтобы Вы умели не только выполнять тест-кейсы, но и думать, разрабатывать и внедрять процессы тестирования. [b]Мы предлагаем: [/b] - Работу из дома по удобному графику. - Достойную оплату. - ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Большой отраслевой проект ищет опытного SEO-специалиста на стабильную, удаленную работу в команде. Мы предлагаем: 1) Работу из дома (не менее 40 часов в неделю)по удобному Вам графику. 2) Достойную оплату. 3) Интересные, сложные задачи, которые помогают развиваться. 4) Перспективы карьерного ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Большой отраслевой проект ищет опытного SEO-специалиста на стабильную, удаленную работу вкоманде. Мы предлагаем: 1) Работу из дома (не менее 40 часов в неделю)по удобному Вам графику. 2) Достойную оплату. 3) Интересные, сложные задачи, которые помогаютразвиваться. 4) Перспективы карьерного роста. 5) Оплату ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен флешер для подготовки ресайзов баннеровБаннеры5 заявокЗакрыт8 лет назад
В проект нужен фотокорректор для обработки фотографии к статьям. Всего необходимо обработать более 300 фотографий. Требования: 1) Владение Adobe Photoshop на высоком уровне, 2) Развитое чувство цвета, хороший художественный вкус, 3) Наличие не менее 30 часов в неделю на ...Обработка фотографий44 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется человек с любовью к фотографиям. Суть задачи: найти интересные, нестандартные фотографии к статьям на стоках. Исходно необходимо найти около 400 фотографий (далее возможна постоянная работа по подбору фотографий). Требования: 1) Увлечение фотографией необходимое условие. Нам не нужны, стандартные ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим специалист по AdFox для настройки показа баннеров на площадке. В ответе на проект указывайте, пожалуйста, желаемую цену часа работы и/или стоимость выполнения проекта.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется человек с любовью к фотографиям и хорошим вкусом. Суть задачи: найти интересные, нестандартные фотографии к статьям на стоках, купить их, обработать и залить на портал. Исходно необходимо найти и обработать около 200 фотографий (далее ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется профи тестирования для ручной проверки нового функционала портала (проверка верстки и работоспособности на десктопе, планшетах и смартфонах). Подробности будут озвучены успешным кандидатам. В ответе на проект указывайте: 1) Ваш парк устройств (список смартфонов, планшетов + операционные системы, ...Тестирование сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем хорошего верстальщика для верстки большого проекта (работа приблизительно на 1,5 месяца). Кандидат должен соотвествовать следующим требованиям: -Опыт верстки от 2-х лет. -Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз") -Умение делать адаптивную ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт8 лет назад
Для верстки сложного портала требуется верстальщик самого высокого класса. В обязательную программу входит: -Умение делать адаптивную верстку. -Умение разрабатывать собственные скрипты на java. -Умение предоставлять страницы которые внимательно проверены перед сдачей работы и не имеют ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
Большой отраслевой портал ищет хороших программистов на стабильную, удаленную работу в команде. Имеется две открытые вакансии. Требования к кандидатам: Программист №1: -высокий уровень владения php (ооп, неймспейсы, unit-тестирование) -работа в команде (понимание системы контроля версий, git) -высокий уровень владения ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется очень грамотный, опытный, ответственный верстальщик для создания МОБИЛЬНОЙ и АДАПТИВНОЙ ВЕРСТКИ портала. Требуемые навыки: 1) Отличное знание js, причем не на уровне подключения готовых скриптов, а на уровне написания собственных. 2) Богатый опыт в ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется профи, который имеет опыт создания RESS-верстки под мобильные устройства. Необходимо сделать RESS-верстку портала. Подробности будут озвучены успешным кандидатам. В ответе на проект скидывайте ссылки на сайты, которые по такой технологии были Вами сверстаны.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Верстальщик с iOS и Android устойством Необходимо подправить баги верстки под iOS и Android. Необходим верстальщик у которого есть устройства под управлением этих ОС. Так же важно отличное знание js, т.к. скриптов на сайте не мало. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сверстанный сайт, который нормально отображается во всех распространенных браузерах Windows, однако есть проблема: в iOS (в Сафари и Хроме) верстка далеко не так идеальна. то же самое и с Android. Необходим специалист, который может поправить верстку под ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
В таблицу с динамическими ява-скриптами необходимо вставить код Я.Директ. Требуется хороший верстальщик со знанием не только простой верстки но и ява.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад