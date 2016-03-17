Rinat_H

Ринат Rinat_H

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Тестирование моб. приложения на реальных устройствах iOS и Android

    Требуется QA-специалист для ручного тестирования мобильного приложения на реальных устройствах  iOS и Android.  Требования:  -Наличие большого парка устройств -Положительные отзывы в профиле -Желательно наличие собственного автомобиля (так легче будет понять что именно и как требуется тестировать, так как приложение ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется QA с хорошим знанием Behat

    Необходимо провести ряд автоматических и ручных тестов. Знание Behat обязательно.  В ответе на проект просьба подробно рассказать про стек технологий, которыми Вы владеете (если не указано в портфолио).

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер по банковской теме – кредиты, ипотека, вклады

    Требуется копирайтер для написания текстов по банковской теме.   Более 100 ТЗ на тексты.   Нужен человек, который уже писал на банковскую тему и может показать примеры своих текстов по этому направлению  ВАЖНО:   1) НЕ интерусуют компании, которые оказывают копирайтерские услуги, ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по тестированию веб-сайтов и веб-приложений

    Ищем талантливого QA инженера в области веб-сайтов и веб-приложений. Нам важно, чтобы Вы умели не только выполнять тест-кейсы, но и думать, разрабатывать и внедрять процессы тестирования.  [b]Мы предлагаем: [/b] - Работу из дома по удобному графику.  - Достойную оплату.  - ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO-специалист для постоянной удаленной работы

    Большой отраслевой проект ищет опытного SEO-специалиста на стабильную, удаленную работу в команде.   Мы предлагаем:   1) Работу из дома (не менее 40 часов в неделю)по удобному Вам графику.   2) Достойную оплату.   3) Интересные, сложные задачи, которые помогают развиваться.   4) Перспективы карьерного ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO-специалист для постоянной удаленной работы

    Большой отраслевой проект ищет опытного SEO-специалиста на стабильную, удаленную работу вкоманде.   Мы предлагаем:   1) Работу из дома (не менее 40 часов в неделю)по удобному Вам графику.   2) Достойную оплату.   3) Интересные, сложные задачи, которые помогаютразвиваться.   4) Перспективы карьерного роста.   5) Оплату ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фотокорректор для обработки фотографий к статьям

    В проект нужен фотокорректор для обработки фотографии к статьям. Всего необходимо обработать более 300 фотографий.   Требования:  1) Владение Adobe Photoshop на высоком уровне,  2) Развитое чувство цвета, хороший художественный вкус,  3) Наличие не менее 30 часов в неделю на ...

    Photoshop
    Обработка фотографий44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фоторедактор для поиска фото к статьям

    Требуется человек с любовью к фотографиям. Суть задачи: найти интересные, нестандартные фотографии к статьям на стоках. Исходно необходимо найти около 400 фотографий (далее возможна постоянная работа по подбору фотографий). Требования: 1) Увлечение фотографией необходимое условие. Нам не нужны, стандартные ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Специалист по AdFox

    Необходим специалист по AdFox для настройки показа баннеров на площадке. В ответе на проект указывайте, пожалуйста, желаемую цену часа работы и/или стоимость выполнения проекта.

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фоторедактор для поиска и обработки фото к статьям

    Требуется человек с любовью к фотографиям и хорошим вкусом. Суть задачи: найти интересные, нестандартные фотографии к статьям на стоках, купить их, обработать и залить на портал. Исходно необходимо найти и обработать около 200 фотографий (далее ...

    Photoshop
    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Опытный тестировщик с мобильными девайсами на проверку портала

    Требуется профи тестирования для ручной проверки нового функционала портала (проверка верстки и работоспособности на десктопе, планшетах и смартфонах).  Подробности будут озвучены успешным кандидатам.   В ответе на проект указывайте:  1) Ваш парк устройств (список смартфонов, планшетов + операционные системы, ...

    Тестирование сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка большого проекта

    Ищем хорошего верстальщика для верстки большого проекта (работа приблизительно на 1,5 месяца). Кандидат должен соотвествовать следующим требованиям:  -Опыт верстки от 2-х лет.  -Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз")  -Умение делать адаптивную ...

    JavascriptReact.js
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать портал (разовая сложная работа для профи)

    Для верстки сложного портала требуется верстальщик самого высокого класса. В обязательную программу входит: -Умение делать адаптивную верстку. -Умение разрабатывать собственные скрипты на java. -Умение предоставлять страницы которые внимательно проверены перед сдачей работы и не имеют ...

    JavaSASSReact.jsGit
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищем хороших программистов для хорошей работы в команде

    Большой отраслевой портал ищет хороших программистов на стабильную, удаленную работу в команде. Имеется две открытые вакансии. Требования к кандидатам: Программист №1: -высокий уровень владения php (ооп, неймспейсы, unit-тестирование) -работа в команде (понимание системы контроля версий, git) -высокий уровень владения ...

    PHPJavascriptHTMLCSSGit
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная, мобильная верстка

    Требуется очень грамотный, опытный, ответственный верстальщик для создания МОБИЛЬНОЙ и АДАПТИВНОЙ ВЕРСТКИ портала. Требуемые навыки: 1) Отличное знание js, причем не на уровне подключения готовых скриптов, а на уровне написания собственных. 2) Богатый опыт в ...

    Javascript
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • RESS-верстка

    Требуется профи, который имеет опыт создания RESS-верстки под мобильные устройства. Необходимо сделать RESS-верстку портала. Подробности будут озвучены успешным кандидатам. В ответе на проект скидывайте ссылки на сайты, которые по такой технологии были Вами сверстаны.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить баги верстки под iOS и Android

    Верстальщик с iOS и Android устойством Необходимо подправить баги верстки под iOS и Android. Необходим верстальщик у которого есть устройства под управлением этих ОС. Так же важно отличное знание js, т.к. скриптов на сайте не мало. ...

    JavascriptAndroidiOS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подправить верстку сайта под iOS и Android

    Есть сверстанный сайт, который нормально отображается во всех распространенных браузерах Windows, однако есть проблема: в iOS (в Сафари и Хроме) верстка далеко не так идеальна. то же самое и с Android. Необходим специалист, который может поправить верстку под ...

    Верстка сайтаAndroidiOS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разместить код на сайте

    В таблицу с динамическими ява-скриптами необходимо вставить код Я.Директ. Требуется хороший верстальщик со знанием не только простой верстки но и ява.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
korish-xp
38 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Задание для специалиста по веб-уязвимостям
Отличный заказчик
С работой справился.
Ответный отзыв
dedree
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Разместить код на сайте
Приятно было сотрудничать! Рекомендую!
Дмитрий очень старательный исполнитель! Все сделал как надо. При возникновении сложностей сидел с версткой до победного. Рекомендую.
Ответный отзыв
Lemniscate
Кристина 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Обработать 100 фотографий
Спасибо за сотрудничество! Заказчик с пониманием относился к тому что качественное исполнение потребовало больше времени чем было обусловлено вначале. Оплата всегда производилась вовремя и в полном размере. Рекомендую!
Работали с Кристиной (обработка изображений). Справилась с заданием на отлично! Рекомендую как старательного и очень исполнительного работника.
Ответный отзыв
sasha_kiber23
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Оперативно сверстать шаблон страницы
Понравилось сотруднечиство с Ринатом, приятный человек в общении, постоянно на связе, с оплатой мгновенно! Рекомендую, как хорошого заказчика)
Отлично справился с работой.
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