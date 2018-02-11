Rinat_RSYA

Специалист по рекламе в РСЯ
Меня зовут Ринат Мухомедзянов. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить
для Вас бесплатно.
Вы получите качественную настройку рекламы Вашего продукта, а также увеличение потока клиентов на Ваш интернет-ресурс.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
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