Rinat_RSYA

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Ринат Мухомедзянов. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить

для Вас бесплатно.

Вы получите качественную настройку рекламы Вашего продукта, а также увеличение потока клиентов на Ваш интернет-ресурс.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.