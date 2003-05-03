Я делаю качественные ролики за приемлемую цену.
Вы хотите видео, что бы оно работало за вас? Качественный ролик сам будет продавать вам товар!
Я считаю, что качественный ролик существенно увеличивать лояльность со стороны ваших потенциальных клиентов. Если вы увидите хороший рекламный ролик, какого либо продукта, то ваше отношение к нему вырастет в разы. Именно поэтому я рекомендую не медлить и заказать рекламный ролик у меня.
Я готов вам помощь со следующими услугами:
- рекламными роликами
- Интро и аутро для видео ролика
- Ролик визитка
- Инстасторис с продвижением товара
- Я делаю не дорогие ролики. Средняя цена за полторы минуты 1500 рублей или 20 USD, я считаю, что это очень низкая цена за мою работу, но так как я ещё не набрал отзывы на фриланс биржах я буду работать за эту цену.
- Ролики с таким же качеством, как у меня за такую цену вы нигде не найдёте!
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Портфолио
- EYE intro71 просмотр
- Typography in After Effects116 просмотров
- BONES - HDMI81 просмотр
- NIKE82 просмотра
- XXXTENTACION - FUCK LOVE (FAN VERSION)81 просмотр
- LIL PEEP - STAR SHOPPING (FAN VERSION)75 просмотров
- Мир Пиццы (Рекламный ролик)87 просмотров
- Форт Боярд (Рекламный ролик #2)81 просмотр
- Форт Боярд (Рекламный ролик #1)76 просмотров
- ПУТЬ К СЕБЕ (Рекламный ролик)71 просмотр
- 6ix9ine - DOOWEE76 просмотров
- MATRIX - A.CHAL(FAN VERSION)65 просмотров