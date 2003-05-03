Я делаю качественные ролики за приемлемую цену.

Вы хотите видео, что бы оно работало за вас? Качественный ролик сам будет продавать вам товар!

Я считаю, что качественный ролик существенно увеличивать лояльность со стороны ваших потенциальных клиентов. Если вы увидите хороший рекламный ролик, какого либо продукта, то ваше отношение к нему вырастет в разы. Именно поэтому я рекомендую не медлить и заказать рекламный ролик у меня.

Я готов вам помощь со следующими услугами:

рекламными роликами

Интро и аутро для видео ролика

Ролик визитка

Инстасторис с продвижением товара

Почему именно я?

Я делаю не дорогие ролики. Средняя цена за полторы минуты 1500 рублей или 20 USD, я считаю, что это очень низкая цена за мою работу, но так как я ещё не набрал отзывы на фриланс биржах я буду работать за эту цену.

Ролики с таким же качеством, как у меня за такую цену вы нигде не найдёте!

Ещё не уверен заказывать ролик или нет? Скоро я буду брать по 5000 рублей за ролик, как только наберу отзывы, так что рекомендую поторопиться!