Дизайн студия "StyleDesign"
Добрый день!
Команда профессионалов поможет создать интерьер мечты.
Работаем быстро, качественно, ответственно - любой город!
выполняем как частные заказы, так и сотрудничаем с архитектурными студиями и частными архитекторами-дизайнерами по всему миру!
для жителей Киева - дизайн+ремонт под ключ.
Портфолио и работы:
+38 093 580 36 46
Портфолио
- Дистанционный дизайн-проект158 просмотров
- Дизайн интерьера дистанционно163 просмотра
- Дизайн квартиры в экостиле226 просмотров
- ДИЗАЙН ПРОЕКТ КВАРИРЫ В КИЕВЕ ЭКОСТИЛЬ163 просмотра