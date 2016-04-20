Дизайн студия "StyleDesign"

Добрый день!

Команда профессионалов поможет создать интерьер мечты.

Работаем быстро, качественно, ответственно - любой город!

выполняем как частные заказы, так и сотрудничаем с архитектурными студиями и частными архитекторами-дизайнерами по всему миру!

для жителей Киева - дизайн+ремонт под ключ.

Портфолио и работы:

www.styledesign.com.ua

+38 093 580 36 46