Образование- Финансовый университет при Правительстве Российской РФ
Опыт работы:
1. Служба поддержки ООС (Zakupki.gov)
2. Национальная академия финансовых исследований. Обзвон пользователей с соц.опросом.
3. Департамент сопровождения клиентов. Старший специалист по сопровождению крупных клиентов компании Seldon (Ассоциация Электронных Торговых Площадок)
4. Менеджер по оформлению лицензий МЧС, Минкультуры и ФСБ. Допуски СРО. В том числе прозвон клиентов с выявлением потребности (холодные звонки).
5. Опыт в проведение презентаций и обучений программным продуктам.
6. Наставник 1 уровня. Обучала стажеров, повышение уровня знаний и навыков, подготовка к аттестациям.
Могу выполнить задания по регистрации Email, обзвон клиентов, загрузке карточек и т.п.
Так же есть опыт работы с crm и системами с интеллектуальным интелеком по поиску тендеров, проверке контрагентов и автоматизации тендерного отдела.
Оформление планов-графиков.
Создание презентаций в power point.