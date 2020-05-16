Ответственный фрилансер

Образование- Финансовый университет при Правительстве Российской РФ

Опыт работы:

1. Служба поддержки ООС (Zakupki.gov)

2. Национальная академия финансовых исследований. Обзвон пользователей с соц.опросом.

3. Департамент сопровождения клиентов. Старший специалист по сопровождению крупных клиентов компании Seldon (Ассоциация Электронных Торговых Площадок)

4. Менеджер по оформлению лицензий МЧС, Минкультуры и ФСБ. Допуски СРО. В том числе прозвон клиентов с выявлением потребности (холодные звонки).

5. Опыт в проведение презентаций и обучений программным продуктам.

6. Наставник 1 уровня. Обучала стажеров, повышение уровня знаний и навыков, подготовка к аттестациям.

Могу выполнить задания по регистрации Email, обзвон клиентов, загрузке карточек и т.п.

Так же есть опыт работы с crm и системами с интеллектуальным интелеком по поиску тендеров, проверке контрагентов и автоматизации тендерного отдела.

Оформление планов-графиков.

Создание презентаций в power point.