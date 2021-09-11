Rinochka1203

Сайт от и до

Сфера профессиональных навыков:лендинги, веб-сайты, квизыреклама в поисковике Yandexмаркетинг - запуск проекта для разных тематикпродажи - опыт работы в продажах 10 летГарантирую ответственный и серьезный подход к созданию Вашего сайта. Учту пожелания клиента, проявлю индивидуальный подход к каждому.Аналитический склад ума, обучаемость, способность принятия нестандартных решений, работоспособность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, высокая степень ответственности, коммуникабельность, деловая этика, исполнительность, умение работать в команде, дисциплинированность, аккуратность, огромный энтузиазм.