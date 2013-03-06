разработка приложений для Android и iOs
Компания Rino разрабатывает мобильные приложения для бизнеса и досуга на платформах: iOs, Android, Windows Phone.
Мы гарантируем своим Клиентам:
• Индивидуальный подход к каждому проекту.
• В своей работе мы учитываем особенности вашего бизнеса.
• Разработку технического задания, включающего в себя все цели и задачи.
• Кропотливую работу над воплощением всех ваших идей.
• Тестирование работы программного продукта для выявления возможных ошибок и их решения.
• Публикацию приложения в AppStore, Google Play, Windows Store.
• Гарантийное обслуживание в течение 3-х месяцев.
• Последующую техническую поддержку продукта.
Действие аккаунта приостановлено!