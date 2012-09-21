Системный администратор, Менеджер по управлению проектами
Опыт работы в качестве системного администратора превышает 6 лет.
Большой опыт работы с высоко нагруженными проектами, свои методы оптимизации системного ПО.
Что умею:
ОСи понятные и знакомые мне как мои 5 пальцев - FreeBSD, Linux (Любая из сборок и версий.)
Настраивать в дружной связке без непонятных проблем nginx, mysql, postgresql, memcache, zend, php, eaccelerator, postfix,sendmail,exim.
Так же не маленький опыт работы с облачным сервисом Amazaon Load Balancer.
в своё время работал в студии Михаила Кечинова
Жду ваших предложений!
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Системное администрирование
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