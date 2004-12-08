RishkAndrii

Андрій Рішко

Адреса: с. Сімерки, Західна Україна

Телефон: +380661782119

Електронна пошта: [email protected]

Мета: Отримати позицію в сфері копірайтингу, використовуючи свою творчість та аналітичні навички.

Освіта:

- Спеціальна середня освіта

Досвід роботи:

- Електрогазозварник

- Виконував зварювальні роботи згідно з технічними кресленнями та вимогами.

- Забезпечував високу якість виконання робіт та дотримання термінів.

Навички:

- Копірайтинг: маю зацікавлення в галузі копірайтингу та готовий навчатися і розвиватися у цій сфері.

- Комунікаційні навички: вмію ефективно спілкуватися та презентувати ідеї.

- Аналітичний мислення: здатний аналізувати інформацію та формувати змістовні текстові матеріали.

- Креативність: вмію виражати свої думки та ідеї в оригінальний та привабливий спосіб.

Володіння мовами:

- Українська: рідна

- Російська: вільно

- Англійська: базові знання

Про себе: Відповідальний, цілеспрямований та вміє швидко навчатися. Прагну використовувати свою творчість та навички у сфері копірайтингу та зробити значний внесок в вашу компанію