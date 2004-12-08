RishkAndrii

Андрій Рішко
Адреса: с. Сімерки, Західна Україна
Телефон: +380661782119
Електронна пошта: [email protected]
Мета: Отримати позицію в сфері копірайтингу, використовуючи свою творчість та аналітичні навички.
Освіта:
- Спеціальна середня освіта
Досвід роботи:
- Електрогазозварник
- Виконував зварювальні роботи згідно з технічними кресленнями та вимогами.
- Забезпечував високу якість виконання робіт та дотримання термінів.
Навички:
- Копірайтинг: маю зацікавлення в галузі копірайтингу та готовий навчатися і розвиватися у цій сфері.
- Комунікаційні навички: вмію ефективно спілкуватися та презентувати ідеї.
- Аналітичний мислення: здатний аналізувати інформацію та формувати змістовні текстові матеріали.
- Креативність: вмію виражати свої думки та ідеї в оригінальний та привабливий спосіб.
Володіння мовами:
- Українська: рідна
- Російська: вільно
- Англійська: базові знання
Про себе: Відповідальний, цілеспрямований та вміє швидко навчатися. Прагну використовувати свою творчість та навички у сфері копірайтингу та зробити значний внесок в вашу компанію