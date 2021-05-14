Работаю в полиграфии, владею программами такими как CoralDraw, Photoshop cs6. Занимаюсь полиграфическим дизайном, дизайном логотипов, векторной график

2 года работаю в полиграфии, 4 года занимаюсь векторной и растровой графикой в таких программах как CoralDraw, Photoshop cs6. Печатаю полиграфическую продукцию и изготавливаю различные сувениры, такие как печать на тарелках, кружках, одежде, брелках. Разработка логотипов и макетов как в векторной так и в растровой графике. Так как я обладаю неким опытом работаю быстро и качественно, максимально открыт для интересных рабочих предложений.