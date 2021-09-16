Копирайтер

Очень люблю читать и писать. Ещё в школе занималась вёрсткой книги своей знакомой, откуда возник интерес к профессии копирайтера.

Благодаря прекрасной учительнице русского языка владею навыками написания текстов различных стилей. В свободное время пишу книгу.

Я предлагаю вам:

Создание и разработка креативных идей и концепций.

Написание и редактирование подводок для статей, врезок, выводов, пресс-китов, заголовков, слоганов, статей и пр.

Устранение лексических, морфологических, синтаксических, орфографических, пунктуационных ошибок, опечаток и других недостатков.

Стилистическая правка текстов в соответствии с установленными правилами русского языка и с учетом назначения и стиля текста.

Самостоятельное создание текстов в различных форматах: новости, статьи, интервью, пресс-релизы, материалы для email-рассылки.

С готовностью берусь за новые проекты и довожу дело до конца.