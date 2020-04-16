smm-менеджер/копирайтер

В 2019-2020 гг. прошла обучение на образовательном портале Geekbrains по направлениям "Основы SMM и SMM-стратегия", "Контент", "Креатив для некреаторов", "Интернет-маркетолог". Имею опыт ведения коммерческого аккаунта психолога в instagram (составление контент-плана, продвижение, копирайтинг, организация акций, работа в фотошопе и др.).

Умею:

- Создавать контент-план и рубрикатор, которые будут вовлекать аудиторию;

- Грамотно и креативно оформлять аккаунты в социальных сетях;

- Составлять Smm-стратегию под конкретные задачи бизнеса;

- Писать интересный контент;

- Настраивать таргетированную рекламу с ориентацией на ЦА;

- Проводить конкурсы, чтобы они давали подписчиков и продажи;

- Работать с подписчиками и нивелировать негатив и возражения.

Себя могу охарактеризовать, как коммуникабельного, ответственного, внимательного, исполнительного, энергичного человека. Легко и быстро обучаюсь, адаптируюсь к новым задачам.