💻 Вёрстка

 Вёрстка

Здравствуйте! Меня зовут Маргарита. В 2020 я начала заниматься версткой и продолжаю с интересом погружаться в профессию.

Теперь я решила практиковать свои навыки на фрилансе и для меня максимально важен качественный результат моей работы.

Готова приступить к выполнению верстки в любой день.

Работу выполню в срок.

Всегда на связи.

Верстка сайтов кроссбраузерным валидным кодом

Блочная фиксированная / резиновая / адаптивная верстка

БЭМ , Git

Css3 Flexbox, Grid

Html5

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Иконочный шрифт

Базовый Javascript

 Работаю в FIGMA, Adobe Photoshop

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