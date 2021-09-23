RitaLevkoy

Маргарита Саломахо RitaLevkoy

 
37 летЛатвия/Рига
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#128187; Вёрстка

Вёрстка

Здравствуйте! Меня зовут Маргарита. В 2020 я начала заниматься версткой и продолжаю с интересом погружаться в профессию.

Теперь я решила практиковать свои навыки на фрилансе и для меня максимально важен качественный результат моей работы.

  • Готова приступить к выполнению верстки в любой день.
  • Работу выполню в срок.
  • Всегда на связи.
🎯 Моя цель, что бы клиент остался доволен.

  • Верстка сайтов кроссбраузерным валидным кодом
  • Блочная фиксированная / резиновая / адаптивная верстка
  • БЭМ , Git
  • Css3 Flexbox, Grid
  • Html5
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
  • Базовый Javascript
﻿ Работаю в FIGMA, Adobe Photoshop

📞 Контакты:

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