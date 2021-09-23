💻 Вёрстка
Вёрстка
Здравствуйте! Меня зовут Маргарита. В 2020 я начала заниматься версткой и продолжаю с интересом погружаться в профессию.
Теперь я решила практиковать свои навыки на фрилансе и для меня максимально важен качественный результат моей работы.
- Готова приступить к выполнению верстки в любой день.
- Работу выполню в срок.
- Всегда на связи.
- Верстка сайтов кроссбраузерным валидным кодом
- Блочная фиксированная / резиновая / адаптивная верстка
- БЭМ , Git
- Css3 Flexbox, Grid
- Html5
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Базовый Javascript
📞 Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм / WhatsApp: 371-27-16-24-37
Портфолио
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