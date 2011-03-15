Internet Marketing Technology

Мы предлагаем Вам комплексную услугу, включающую в себя разработку графического дизайна, техническую верстку, оптимизацию, регистрацию доменного имени, размещение в Интернете, продвижение Вашего сайта и дальнейшую поддержку.

Рекламное Интернет-агентство «IMT» - максимально качественные решения для Вашего бизнеса по выгодным ценам!

В стоимость разработки сайта мы включаем:

1. Профессиональный эксклюзивный дизайн, который понравится Вам и посетителям сайта. Возможна разработка анимации с применением технологии Flash.

2. Современную систему управления сайтом с набором необходимых Вам функций.

3. Систему управления Интернет-магазином, которая сделает процесс осуществления продаж через Интернет легким и приятным (в случае необходимости осуществления продаж через Интернет).

4. Оптимизацию сайта для поисковых систем.

5. Надежное размещение сайта в Интернет на лучших хостингах.

6. Инструкцию по использованию. Устные или письменные консультации в случае возникновения вопросов, связанных с поддержкой сайта.

7. Техническое сопровождение системы управления контентом, обновления системы по мере появления релизов.

Виды сайтов, которые мы разработаем для Вас:

1. Сайт «визитка»

2. Сайт «корпоративный»

3. Сайт «интернет магазин»

4. Сайт «каталог продукции»

5. Сайт по индивидуальному заказу.

Этапы проведения работ:

1. Оценка стоимости Вашего проекта и утверждение ее.

2. Составления структуры и функционала сайта.

3. Разработка и утверждение дизайна сайта.

4. Программирование каркаса (“движка”) сайта.

5. Наполнение сайта текстовой и графической информацией.

6. Тестирование.

7. Выбор хостинг-провайдера в зависимости от нужд именно Вашего сайта (необходимого трафика, объема файлов на диске, предполагаемого количества посетителей и т.д.)

8. Размещение сайта на сервере хостинг-провайдера, настройка и финальное тестирование.

9. Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах Интернета.

10. Подготовка отчета о проделанной работе и документации к сайту.

11. Работы по сопровождению интернет-сайта.

Портфолио по запросу, точные цены и сроки после получения ТЗ.