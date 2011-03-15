Мы предлагаем Вам комплексную услугу, включающую в себя разработку графического дизайна, техническую верстку, оптимизацию, регистрацию доменного имени, размещение в Интернете, продвижение Вашего сайта и дальнейшую поддержку.
Рекламное Интернет-агентство «IMT» - максимально качественные решения для Вашего бизнеса по выгодным ценам!
В стоимость разработки сайта мы включаем:
1. Профессиональный эксклюзивный дизайн, который понравится Вам и посетителям сайта. Возможна разработка анимации с применением технологии Flash.
2. Современную систему управления сайтом с набором необходимых Вам функций.
3. Систему управления Интернет-магазином, которая сделает процесс осуществления продаж через Интернет легким и приятным (в случае необходимости осуществления продаж через Интернет).
4. Оптимизацию сайта для поисковых систем.
5. Надежное размещение сайта в Интернет на лучших хостингах.
6. Инструкцию по использованию. Устные или письменные консультации в случае возникновения вопросов, связанных с поддержкой сайта.
7. Техническое сопровождение системы управления контентом, обновления системы по мере появления релизов.
Виды сайтов, которые мы разработаем для Вас:
1. Сайт «визитка»
2. Сайт «корпоративный»
3. Сайт «интернет магазин»
4. Сайт «каталог продукции»
5. Сайт по индивидуальному заказу.
Этапы проведения работ:
1. Оценка стоимости Вашего проекта и утверждение ее.
2. Составления структуры и функционала сайта.
3. Разработка и утверждение дизайна сайта.
4. Программирование каркаса (“движка”) сайта.
5. Наполнение сайта текстовой и графической информацией.
6. Тестирование.
7. Выбор хостинг-провайдера в зависимости от нужд именно Вашего сайта (необходимого трафика, объема файлов на диске, предполагаемого количества посетителей и т.д.)
8. Размещение сайта на сервере хостинг-провайдера, настройка и финальное тестирование.
9. Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах Интернета.
10. Подготовка отчета о проделанной работе и документации к сайту.
11. Работы по сопровождению интернет-сайта.
Портфолио по запросу, точные цены и сроки после получения ТЗ.