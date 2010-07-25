Stay on this road...

Дата рождения:30.12.1987г.

Место рождения: Сумская обл., г.Шостка

Образование:

- общеобразовательная школа 1-3 ступеней:

1994-2005гг. - полное среднее.

- КНУСиА (КИСИ) - Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Санитарно-технический факультет, направление - Охрана окружающей природной среды, экология в строительстве.

2005-2004гг. - бакалавр, эколог.

2004-2005гг. - специалист, эколог.

Язык: русский (разговорный);

Украинский;

Английский.

Работа:

2008-2010гг. - менеджер по работе с клиентами, ведение клиентской базы, работа с програмой 1С, организация массовых мероприятий, учебный центр для стоматологов Дент Лайн.

Телефонный оператор.Ведение документации . Подбор помещений для проведения массовых мероприятий, оборудования, получение счетов и разрешений. Создание и контроль постоянного обновления информационных баз о клиентах. Организация и контроль проведения ряда учебных мероприятий, тренингов. Поиск новой, и поддержание старой клиентской базы. Сбор заказов, заключение договоров, ведение переговоров с представителями как исполнителя, так заказчика.

Организация массовых мероприятий (выбор помещения, оформление и подготовка для встречи). Разработка схем оповещения населения.

Работа с клиентами, проведение переговоров, изучение конкурентов и анализ полученных результатов.

Владение компьютером: WINDOWS XP, MICROSOFT OFFICE, OUTLOOK, INTERNET,навыки:1C, AUTOCAD 2010.

Прочее: Серьёзное отношение к поставленным задачам и точность в их выполнении‚ логическое мышление, практичность‚ ответственность, амбициозность, целеустремленность,непрерывное творчество, стремление к профессиональному и карьерному росту‚ умение работать в любом коллективе с разным возрастным‚ образовательным и интеллектуальным уровнем сотрудников, требовательность к себе и подчиненным.