Разработка и поддержка веб-сайтов и мобильных приложений

Команда RnDx2 - занимается разработкой и поддержкой веб-сайтов и мобильных приложений на международном рынке с компаниями из России и Европы, а также из США, Австралии, Израиля, ЮАР и других странПочему выбирают нас:- Скорость - уважаем дедлайны и успеваем в срок, благодаря отлаженной системе планирования, интенсивному темпу и командной работе- Качество - современные технологии и встроенные проверки кода, помогают поддерживать качество кода- Надежность - мы всегда берем на себя ответственность за результат и выполняем все обещания и обязательстваОсновные технологии, которые мы используем:JavaScript/Typescript (React.js, React-Admin, Nest.js, Next.js, Node.js, Redux, RTK)PHP (Laravel), Python(FastAPI)MySQL, Dart/FlutterDocker, GitLab(CI/CD)