Цель:
Стремлюсь работать в сфере дизайна. Обработки изображений, дизайн сайтов!
Опыт работы:
Дизайнер фотошоп с 03.2010 по настоящее время!
Создание сайтов с 04.2011 по настоящее время!
3D графика, мувики, анимация с 09.2011 по настоящее время!
Образование:
Закончил компьютерные курсы. Выучил языки CSS & HTML, немного РНР.
Профессиональные навыки:
Навыки работы с компьютером, ПО
На хорошем уровне владею программой Adobe Photoshop. Постоянно пользуюсь версией CS5.
Рисование – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Обработка фото – новичок, использую в настоящее время, 3 месяца опыта.
3D графика – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Web-сайты – высокий, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Владение языками:
Английский — начинающий
Русский — средний
Украинский — эксперт