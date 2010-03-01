Дизайнер в Adobe Photoshop, Cinema 4D, Sony Vegas Pro10.

Цель:

Стремлюсь работать в сфере дизайна. Обработки изображений, дизайн сайтов!

Опыт работы:

Дизайнер фотошоп с 03.2010 по настоящее время!

Создание сайтов с 04.2011 по настоящее время!

3D графика, мувики, анимация с 09.2011 по настоящее время!

Образование:

Закончил компьютерные курсы. Выучил языки CSS & HTML, немного РНР.

Профессиональные навыки:

Навыки работы с компьютером, ПО

На хорошем уровне владею программой Adobe Photoshop. Постоянно пользуюсь версией CS5.

Рисование – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Обработка фото – новичок, использую в настоящее время, 3 месяца опыта.

3D графика – средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Web-сайты – высокий, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Владение языками:

Английский — начинающий

Русский — средний

Украинский — эксперт