Создам стильный и уникальный дизайн баннеров , визиток, флаеров , буклетов ;

Хороший дизайн - хороший бизнес.

Именно это высказывание максимально точно отражает суть моей работы: - Помочь Вам и Вашему бизнесу развиваться , привлекать новых клиентов.

Я предлагаю разработку дизайнов следующей продукции :

- визитных карт

- фирменных бланков

-этикетки

-рекламного флаера

С примерами моих работ можно ознакомиться в разделе "портфолио".

если Вы будете готовы к сотрудничеству , то безусловно гарантирую

- качественное

- творчески обыгранное

-своевременное

выполнение работы.

А так же :

- неограниченное количество правок

- работа до результата , подходящего Вам , который будет отражать индивидуальность Вашей компании / Вас лично

Если возникли вопросы , незамедлительно пишите их мне, ну а я постараюсь дать на них развернутый ответ)

С уважением к людям и дизайну ;