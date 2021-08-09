Хороший дизайн - хороший бизнес.
Именно это высказывание максимально точно отражает суть моей работы: - Помочь Вам и Вашему бизнесу развиваться , привлекать новых клиентов.
Я предлагаю разработку дизайнов следующей продукции :
- визитных карт
- фирменных бланков
-этикетки
-рекламного флаера
С примерами моих работ можно ознакомиться в разделе "портфолио".
если Вы будете готовы к сотрудничеству , то безусловно гарантирую
- качественное
- творчески обыгранное
-своевременное
выполнение работы.
А так же :
- неограниченное количество правок
- работа до результата , подходящего Вам , который будет отражать индивидуальность Вашей компании / Вас лично
Если возникли вопросы , незамедлительно пишите их мне, ну а я постараюсь дать на них развернутый ответ)
С уважением к людям и дизайну ;
- Дизайн флаера - визитки23 просмотра
- Логотип / визитка14 просмотров