Кучерявый Вадим Константинович

Дата рождения – 18.09.1991.

Образование

2008-2013 гг. – Национальная Металлургическая Академия Украины (НМетАУ), специальность – экономическая кибернетика, специалист.

Опыт работы

08.2012 – 08.2017 гг. – Компания ЧНПП «Союз Диаген» (производство колес и колесных систем для сельхозтехники, продажа шин и аккумуляторов), должность – менеджер по продажам, с 09.2016 г. – заместитель руководителя отдела продаж, с 05.2017 г. – руководитель отдела экспорта по совместительству.

10.2016 г. – настоящее время – внештатный копирайтер компании «СоюзДиаген». Написание экспертных статей для сайта sdiagen.com.ua, создание публикаций в Facebook, создание курса лекций о предлагаемой продукции (колеса и колесные системы для сельхозтехники) для дилеров компании.

Профессиональные навыки, рабочие и личные качества

Продвинутый пользователь ПК. Изучал теоретический курс работы с программой

1С:Бухгалтерия.

Владение языками:

- русский –в совершенстве;

- украинский– в совершенстве;

- английский– средний.

Трудолюбив,усидчив, привык работать непрерывно до окончательного выполнения задачи. Всегда

выдерживаю заданные сроки, в случае нарушения терминов сдачи – текст

предоставляется клиенту бесплатно. Перед написанием любого текста изучаю

целевую аудиторию и стараюсь ориентировать статью для конкретной группы

клиентов. Пишу живо, интересно, не упрощаю текст сверх меры, но и не «разбавляю

водой». Информацию для написания статей стараюсь получать из как можно большего

количества источников (интернет, профильная литература, консультации

специалистов). Умею писать тексты в разных стилях, от неформально-личного до

сухого канцелярского. Стараюсь заниматься темами, которые мне хотя бы

поверхностно знакомы (например – шины и колеса (диски) для любой авто-, спец- и

сельхозтехники), в то же время всегда готов узнать что-то новое и написать об

этом.

Личные увлечения – литература разных жанров; рок-музыка и ее история; футбол.

Контакты

Телефон: +38067-697-00-64

Почта: k.vadim1809@gmail.com

Skype: Roryburn

Открыт к сотрудничеству в любое удобное для Вас время.