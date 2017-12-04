Кучерявый Вадим Константинович
Дата рождения – 18.09.1991.
Образование
2008-2013 гг. – Национальная Металлургическая Академия Украины (НМетАУ), специальность – экономическая кибернетика, специалист.
Опыт работы
08.2012 – 08.2017 гг. – Компания ЧНПП «Союз Диаген» (производство колес и колесных систем для сельхозтехники, продажа шин и аккумуляторов), должность – менеджер по продажам, с 09.2016 г. – заместитель руководителя отдела продаж, с 05.2017 г. – руководитель отдела экспорта по совместительству.
10.2016 г. – настоящее время – внештатный копирайтер компании «СоюзДиаген». Написание экспертных статей для сайта sdiagen.com.ua, создание публикаций в Facebook, создание курса лекций о предлагаемой продукции (колеса и колесные системы для сельхозтехники) для дилеров компании.
Профессиональные навыки, рабочие и личные качества
Продвинутый пользователь ПК. Изучал теоретический курс работы с программой
1С:Бухгалтерия.
Владение языками:
- русский –в совершенстве;
- украинский– в совершенстве;
- английский– средний.
Трудолюбив,усидчив, привык работать непрерывно до окончательного выполнения задачи. Всегда
выдерживаю заданные сроки, в случае нарушения терминов сдачи – текст
предоставляется клиенту бесплатно. Перед написанием любого текста изучаю
целевую аудиторию и стараюсь ориентировать статью для конкретной группы
клиентов. Пишу живо, интересно, не упрощаю текст сверх меры, но и не «разбавляю
водой». Информацию для написания статей стараюсь получать из как можно большего
количества источников (интернет, профильная литература, консультации
специалистов). Умею писать тексты в разных стилях, от неформально-личного до
сухого канцелярского. Стараюсь заниматься темами, которые мне хотя бы
поверхностно знакомы (например – шины и колеса (диски) для любой авто-, спец- и
сельхозтехники), в то же время всегда готов узнать что-то новое и написать об
этом.
Личные увлечения – литература разных жанров; рок-музыка и ее история; футбол.
Контакты
Телефон: +38067-697-00-64
Почта: k.vadim1809@gmail.com
Skype: Roryburn
Открыт к сотрудничеству в любое удобное для Вас время.