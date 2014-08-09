Специалист по SEO-продвижению интернет-магазинов. АКЦИЯ - ручной технический аудит интернет-магазина бесплатно, 1-2 рабочих дня

Добрый день.

Меня зовут Кузнецов Дмитрий, я владелец нескольких интернет-магазинов и специалист по SEO-продвижению.

Опыт работы в направлении более 7 лет.

Специализация - интернет-магазины.

АКЦИЯ - ручной технический аудит интернет-магазина бесплатно, 1-2 рабочих дня.

В аудит входит:

1. Парсинг всех страниц, выгрузка структуры сайта с метатегами

2. Проверка дублей

3. Проверка правильности robots.txt

4. Проверка правильности sitemap.xml

5. Проверка адаптивности и скорости загрузки сайта

6. Проверка корректности микроразметки

7. Проверка валидности кода HTML

8. Проверка индексации Яндекс и Google (если есть)

9. Проверка ссылочного профиля (если есть)

10. Проверка недоступных страниц и битых ссылок

По итогу аудита будут даны рекомендации по исправлению возможных ошибок и обозначены приоритеты.

Во всех проведенных мной аудитах были обнаружены грубые технические ошибки. Основные из них - дубли страниц и ошибки кода.

Без их устранения работа по SEO-продвижению обычно бесперспективна.

Что ещё я могу делать:

1. Анализ конкурентов, сбор данных по коммерческим факторам и контенту, необходимого для ранжирования.

2. Сбор семантического ядра на основе максимального запросного индекса и его кластеризация (разбивка запросов по посадочным страницам).

3. Подготовка структуры сайта (служебные страницы, категории, подкатегории, карточки товара) с метаданными (позиционные методы продвижения).

4. Прототипы страниц с размещением всех элементов сайта (коммерческих факторов и контента, необходимого для ранжирования).

5. Парсинг товаров поставщиков, конкурентов или маркетплейсов для подготовки карточек товара (артикул, фото, описание, характеристики, опции и т.д.).

6. Уникализация контента внутри сайта для предотвращения фильтра НКС или вывода из-под него.

7. Проработка максимальной текстовой релевантности ключевых страниц по маркерным запросам (позиционные методы продвижения).

8. Работа над юзабилити посадочных страниц для улучшения поведенческих факторов и повышения конверсии и продаж.

Для российских компаний возможно заключение договора на SEO-продвижение (ООО с НДС) с гарантией.

Гарантия - это когда Вы платите за успех, а не за отчёт о проделанной работе.

Стоимость работ - от 500 рублей в час.

+7 (951) 903-62-54 (Whatsapp, Viber, Telegram)

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