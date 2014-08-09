В интернет-магазине на базе Мерчиум (Cs-Cart) необходимо в зависимости от города, определяемого модулем "Определение местоположения", выводить блок "Варианты доставки" на карточке товара. От Вас: 1. Стоимость 2. Срок 3. Ссылки на Ваши аналогичные работы
Добрый день.
Меня зовут Кузнецов Дмитрий, я владелец нескольких интернет-магазинов и специалист по SEO-продвижению.
Опыт работы в направлении более 7 лет.
Специализация - интернет-магазины.
АКЦИЯ - ручной технический аудит интернет-магазина бесплатно, 1-2 рабочих дня.
В аудит входит:
1. Парсинг всех страниц, выгрузка структуры сайта с метатегами
2. Проверка дублей
3. Проверка правильности robots.txt
4. Проверка правильности sitemap.xml
5. Проверка адаптивности и скорости загрузки сайта
6. Проверка корректности микроразметки
7. Проверка валидности кода HTML
8. Проверка индексации Яндекс и Google (если есть)
9. Проверка ссылочного профиля (если есть)
10. Проверка недоступных страниц и битых ссылок
По итогу аудита будут даны рекомендации по исправлению возможных ошибок и обозначены приоритеты.
Во всех проведенных мной аудитах были обнаружены грубые технические ошибки. Основные из них - дубли страниц и ошибки кода.
Без их устранения работа по SEO-продвижению обычно бесперспективна.
Что ещё я могу делать:
1. Анализ конкурентов, сбор данных по коммерческим факторам и контенту, необходимого для ранжирования.
2. Сбор семантического ядра на основе максимального запросного индекса и его кластеризация (разбивка запросов по посадочным страницам).
3. Подготовка структуры сайта (служебные страницы, категории, подкатегории, карточки товара) с метаданными (позиционные методы продвижения).
4. Прототипы страниц с размещением всех элементов сайта (коммерческих факторов и контента, необходимого для ранжирования).
5. Парсинг товаров поставщиков, конкурентов или маркетплейсов для подготовки карточек товара (артикул, фото, описание, характеристики, опции и т.д.).
6. Уникализация контента внутри сайта для предотвращения фильтра НКС или вывода из-под него.
7. Проработка максимальной текстовой релевантности ключевых страниц по маркерным запросам (позиционные методы продвижения).
8. Работа над юзабилити посадочных страниц для улучшения поведенческих факторов и повышения конверсии и продаж.
Для российских компаний возможно заключение договора на SEO-продвижение (ООО с НДС) с гарантией.
Гарантия - это когда Вы платите за успех, а не за отчёт о проделанной работе.
Стоимость работ - от 500 рублей в час.
+7 (951) 903-62-54 (Whatsapp, Viber, Telegram)
- $15Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
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