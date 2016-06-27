Ведущий программист ООО "Цифровые технологии". Основные функции: Front-end и Back-end разработка интернет-магазина.

Деятельность: PHP , HTML5 , MySQL , JavaScript , AJAX , jQuery , jQuery Plugins , JSON, Radis .

Ранее Веб-мастер, Старший Front-end разработчик, Старший специалист отдела разработок, Старший программист группы разработки и сопровождения внутренних информационных систем, Программист, Веб-программист, Golden Telecom, Техник 5 разряда.

Создание и развитие сайтов с "нуля" до уровня интернет-магазина или информационного портала.- Оптимизация.

- Эстетика.

- Функциональность.

Всё это включает в себя:

- Дизайн и специализированные графические программы для обработки изображений и мультимедиа

- Системы CMS и phpMyAdmin по управлению базами данных

- Наполнение сайта содержанием в согласованном стиле с применением специальных методов и инструментов для эффективного продвижения в интернет-ресурсах

- Развитие сайта до уровня информационного портала с системой приёма и обработки интернет-заказов

- Настройка платформы, доработка необходимых компонентов

- Интеграция приложений

- Разработка и модификация модулей, шаблонов и компонентов

- Внедрение макетов и графических элементов

- Техническая поддержка и сопровождение

Ключевые навыки- проекты по поставке высокотехнологичного оборудования

- определение направления развития производства в компании клиента с учётом анализа положения на рынке и технологических возможностей и возможного привлечения новых видов техники

- организация проектов подготовки производства и инфраструктуры предприятия для реализации намеченной стратегии

- координация и управление работой сервис-инженеров по инсталляции нового оборудования

- разработка стратегии развития ассортимента (анализ конкурентной среды и поиск перспективных видов оборудования и технологий)

- рекомендации по формирование стратегии вывода продукта или услуги на рынок (определение целевой аудитории, приоритетных каналов сбыта, моделирование цены и комплексного коммерческого предложения для клиентов)

- подготовка информационных материалов, описаний технологий и оборудования, презентаций

- разработка товаров (в части проведения маркетинговых исследований, разработки пробных и эталонных образцов товара и этикетки, дальнейшей доработки товара)

- рекомендации клиенту по разработке, исполнению и анализу эффективности мероприятий, направленных на продвижение товара.

- работа с технической документацией, визуализация, графические, конструкторские и специализированные расчётные программы

Компьютерные навыки:

Photoshop, Illustrator, InDesign, AutoCAD, 3D Studio Max

MS Office

CMS, phpMyAdmin, MySQL, PHP - специализированные программы для создания и управления сайтами.