Ведущий программист ООО "Цифровые технологии". Основные функции: Front-end и Back-end разработка интернет-магазина.
Деятельность: PHP, HTML5, MySQL, JavaScript, AJAX, jQuery, jQuery Plugins, JSON, Radis.
Ранее Веб-мастер, Старший Front-end разработчик, Старший специалист отдела разработок, Старший программист группы разработки и сопровождения внутренних информационных систем, Программист, Веб-программист, Golden Telecom, Техник 5 разряда.
Создание и развитие сайтов с "нуля" до уровня интернет-магазина или информационного портала.- Оптимизация.
- Эстетика.
- Функциональность.
Всё это включает в себя:
- Дизайн и специализированные графические программы для обработки изображений и мультимедиа
- Системы CMS и phpMyAdmin по управлению базами данных
- Наполнение сайта содержанием в согласованном стиле с применением специальных методов и инструментов для эффективного продвижения в интернет-ресурсах
- Развитие сайта до уровня информационного портала с системой приёма и обработки интернет-заказов
- Настройка платформы, доработка необходимых компонентов
- Интеграция приложений
- Разработка и модификация модулей, шаблонов и компонентов
- Внедрение макетов и графических элементов
- Техническая поддержка и сопровождение
Ключевые навыки- проекты по поставке высокотехнологичного оборудования
- определение направления развития производства в компании клиента с учётом анализа положения на рынке и технологических возможностей и возможного привлечения новых видов техники
- организация проектов подготовки производства и инфраструктуры предприятия для реализации намеченной стратегии
- координация и управление работой сервис-инженеров по инсталляции нового оборудования
- разработка стратегии развития ассортимента (анализ конкурентной среды и поиск перспективных видов оборудования и технологий)
- рекомендации по формирование стратегии вывода продукта или услуги на рынок (определение целевой аудитории, приоритетных каналов сбыта, моделирование цены и комплексного коммерческого предложения для клиентов)
- подготовка информационных материалов, описаний технологий и оборудования, презентаций
- разработка товаров (в части проведения маркетинговых исследований, разработки пробных и эталонных образцов товара и этикетки, дальнейшей доработки товара)
- рекомендации клиенту по разработке, исполнению и анализу эффективности мероприятий, направленных на продвижение товара.
- работа с технической документацией, визуализация, графические, конструкторские и специализированные расчётные программы
Компьютерные навыки:
Photoshop, Illustrator, InDesign, AutoCAD, 3D Studio Max
MS Office
CMS, phpMyAdmin, MySQL, PHP - специализированные программы для создания и управления сайтами.