Robert0328

Быстрое освоение Английского языка

Здравствуйте!!! Очень рад, что вы рвётесь и стремитесь к получению языковых знаний и к инструменту межкоммуникации. Что вы получите:- Обучитесь writing, reading, listening и speaking с Британским акцентом- Помогу полностью разрушить языковой барьер- Помогу снять психологические зажимы и страхи перед разговором с собеседником - Помогу расширить словарный запас- Подготовлю для сдачи экзамена KET, PET, FCE, IELTS, TOEFLРаботал в Big Ben International и являюсь Амбассадором кембриджской формы образования. Получил уровень Advanced в 2021 году и, связи с переездом, теперь преподаю частным дистанционным образом