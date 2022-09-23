Robert1980

Вы ищете креативного и ответственного человека, который сделает интерестный видеомонтаж ваших работ?
Вы в правильном месте !!!
У меня уже 15 лет профессионального опыта в редактировании видео для частных лиц и предприятий.
✔️ Для меня видеомонтаж — это способ представить Ваш продукт наилучшим образом.
Мои навыки:
- монтаж фильмов
- видео для ютуба
- reels для Instagram
- Социальные медиа-видео
- Трейлеры
и так далее…
Инструменты, которые я использую:
- Adobe Premiere Pro
- Adobe After Effects
- Адобе Audition
- Adobe Photoshop
Надеюсь будем работать в месте!