Robert1980

Вы ищете креативного и ответственного человека, который сделает интерестный видеомонтаж ваших работ?

Вы в правильном месте !!!

У меня уже 15 лет профессионального опыта в редактировании видео для частных лиц и предприятий.

✔️ Для меня видеомонтаж — это способ представить Ваш продукт наилучшим образом.

Мои навыки:

- монтаж фильмов

- видео для ютуба

- reels для Instagram

- Социальные медиа-видео

- Трейлеры

и так далее…

Инструменты, которые я использую:

- Adobe Premiere Pro

- Adobe After Effects

- Адобе Audition

- Adobe Photoshop

Надеюсь будем работать в месте!