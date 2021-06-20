Robert_Goodman

Python developer
Занимаюсь разработкой на python больше двух лет.
Гарантия на проект. В течении недели после передачи архива с готовой проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Ключевые навыки:
- Python
- JavaScript
- HTML
- CSS
- SQL
- Django
- Flask
Связь:Телеграм: https://t.me/Robe8
Инстаграм: https://www.instagram.com/nikita.g08?r=nametag
На связи 24/7
Действие аккаунта приостановлено!