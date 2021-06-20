Robert_Goodman

Никита Robert_Goodman

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Python developer

Занимаюсь разработкой на python больше двух лет.

Гарантия на проект. В течении недели после передачи архива с готовой проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Ключевые навыки:

  • Python
  • JavaScript
  • HTML
  • CSS
  • SQL
  • Django
  • Flask

Связь:

Телеграм:  https://t.me/Robe8

﻿Инстаграм: https://www.instagram.com/nikita.g08?r=nametag

﻿ ﻿ ﻿ ﻿На связи 24/7