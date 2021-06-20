Robert_Goodman

Python developer

Занимаюсь разработкой на python больше двух лет.

Гарантия на проект. В течении недели после передачи архива с готовой проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Ключевые навыки:

Python

JavaScript

HTML

CSS

SQL

Django

Flask

Связь:

﻿Инстаграм: https://www.instagram.com/nikita.g08?r=nametag

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