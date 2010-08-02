Robie

Роберт Robie

 
42 годаУкраина/Хуст
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Языки и технологии программирования:

Delphi, C++ - отлично,

ADO.NET, C#, Java- хорошо

OpenGL - отлично

ASM - норально

DirectX - нормально

Basic - нормально

PHP, JavaScript, CSS, HTML-верстка - есть опыт

Уверенная работа с MySQL, FireBird, InterBase, MS Access, SQLite

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiSQLiteJavaOpenGLFirebird
Отзывы заказчиков
pmanager
Дмитрий 
47 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Перенести проект с MS Visual C++ на Delphi 7
Хороший специалист, отлично справился с заданием. Коммуникабельный, креативный. Предложил несколько вариантов как по его мнению работало бы лучше. Не боится работы. Рекомендую.
Отличный заказчик! Всем рекомендую, вежливый и приятный в общении, к работе относится с пониманием. Грамотно формулирует задание. надежный и я работал без предоплаты... И вообще побольше бы таких, мне было приятно иметь с ним дело.
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Coder777
33 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Переписать программу на асме
Работа выполнена на 10+ баллов!!!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата моментально. Рад был помочь!
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