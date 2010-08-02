Языки и технологии программирования:
Delphi, C++ - отлично,
ADO.NET, C#, Java- хорошо
OpenGL - отлично
ASM - норально
DirectX - нормально
Basic - нормально
PHP, JavaScript, CSS, HTML-верстка - есть опыт
Уверенная работа с MySQL, FireBird, InterBase, MS Access, SQLite
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Хороший специалист, отлично справился с заданием. Коммуникабельный, креативный. Предложил несколько вариантов как по его мнению работало бы лучше. Не боится работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всем рекомендую, вежливый и приятный в общении, к работе относится с пониманием. Грамотно формулирует задание. надежный и я работал без предоплаты... И вообще побольше бы таких, мне было приятно иметь с ним дело.
$10
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена на 10+ баллов!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата моментально. Рад был помочь!