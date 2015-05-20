Rock-n-roller

Переводчик английского
Можаев Павел Александрович
Возраст: 23 года
Телефон: 8-913-582-73-75
E-mail: [email protected]
Образование: 2008-2014 – Сибирский Государственный Технологический Университет
Специальность: лингвист-переводчик
Проходил производственную практику в агентстве переводов «Диалог», в данный момент работаю внештатным переводчиком в бюро переводов Neo Translating.
Навыки: английский язык – письменный перевод технических текстов, немецкий язык – письменный перевод текстов общей направленности/технических текстов (кроме узкоспециализированных), уверенный пользователь ПК
Личные качества: усидчивость, ответственность, творческий подход
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