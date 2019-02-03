Rock_86

Александр Пирог Rock_86

 
37 летУкраина/Чернигов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Пирог Александр Викторович- 09.08.1986- г.Чернигов- Высшее образование (Черниговский государственный институт экономики и управления, специальность - Агрономия)- Ученая степень кандидата с. - г. наук,специальность-Микробиология (Институт с. - г. микробиологии и агропромышленного производства НААН Украины) - Место работы-ИСМАВ НААН Украины, должность -  старший научный сотрудник, стаж работы-9 лет. -Количество научных работ- более 40,в том числе статей в изданиях которые входят в международные  научные базы данных, научно-практических рекомендаций, патентов, тезисов конференций. 

-Знание языков:украинский, русский. 