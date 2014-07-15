Rockworker

Резюме (Дамбовский Артур Александрович).

Дамбовский Артур Александрович

Личные данные: Возраст: 18 лет;

Дата и место рождения: 15 октября 1995 г., респ. Казахстан, Жезказгангская обл., г. Каражал.

Семейное положение: холост, детей нет;

Контактная информация: Адрес: респ. Хакасия, Ширинский р-н, с. Целинное, ул. Титова, д. 6, кв. 1;

Телефон: +7 (923) 596-11-91;

E-mail: [email protected];

Цель: Устроиться на работу для накопления сбережений в отношении моего обучения в будущем;

Образование: 2013 г. Ширинский аграрный техникум;

Специальность: «Продавец непродовольственных товаров»

Средний балл в свидетельстве: 4,5

2013-2014 гг. Ширинский аграрный техникум;

Специальность: «Операционная деятельность в логистике»

Средний балл в зачетной книжке: 4,3

(в 2014 году, по окончании второго курса, забрал документы по личным причинам);

Опыт работы и

Полученные

Профессиональные

навыки (практика): 2014 г. «ООО МаВР»

Практикант (производственная практика);

- принимал участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учётом целей и задач организации в целом. Организовывал работу элементов логистической системы в целом;

- планировал и организовывал документооборот в рамках участка логистической системы. Принимал, сортировал и самостоятельно составлял требуемую документацию;

- осуществлял выбор поставщиков, перевозчиков, определял тип посредников и каналов распределения;

- овладел методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов;

- овладел основами оперативного планирования и организации материальных потоков на производстве.

Личные качества: Ответственный, коммуникабельный, легкообучаемый.