Rodion6656

Разработаю Ваш лэндинг на Wordpress!

Добрый день! Я разработчик сайтов на CMS Wordpress. В мои услуги входит разработка:

• Сайта визитки;

• Landing Page (посадочная страница; сайт-одностраничник);

• Личного блога или новостного сайта;

• Интернет-магазина;

• Адаптация под смартфоны и планшеты;

Дополнительно (по желанию заказчика) оказываю следующие услуги:

• Разработка индивидуального дизайна, учитывая все Ваши пожелания;

• Шаблонный дизайн (по желанию);

• Установка Яндекс.Метрики;

• Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ;

• Установка счётчиков посещаемости на сайт;

• Вебвизор - запись действий всех посетителей;

• Дальнейшее сопровождение сайта и наполнение контентом.

Выполнение проекта займет 5-15 дней, в зависимости от сложности и Ваших личных пожеланий. Так же, если Вы будете удовлетворены результатами, возможно долгосрочное сотрудничество.

Пример работы http://www.roslovets-sandbox.ru