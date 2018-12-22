Rodion6656

Добрый день! Я разработчик сайтов на CMS Wordpress. В мои услуги входит разработка:
• Сайта визитки;
• Landing Page (посадочная страница; сайт-одностраничник);
• Личного блога или новостного сайта;
• Интернет-магазина;
• Адаптация под смартфоны и планшеты;
Дополнительно (по желанию заказчика) оказываю следующие услуги:
• Разработка индивидуального дизайна, учитывая все Ваши пожелания;
• Шаблонный дизайн (по желанию);
• Установка Яндекс.Метрики;
• Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ;
• Установка счётчиков посещаемости на сайт;
• Вебвизор - запись действий всех посетителей;
• Дальнейшее сопровождение сайта и наполнение контентом.
Выполнение проекта займет 5-15 дней, в зависимости от сложности и Ваших личных пожеланий. Так же, если Вы будете удовлетворены результатами, возможно долгосрочное сотрудничество.
Пример работы http://www.roslovets-sandbox.ru