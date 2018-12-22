Rodion6656

Родион Rodion6656

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработаю Ваш лэндинг на Wordpress!

Добрый день! Я разработчик сайтов на CMS Wordpress. В мои услуги входит разработка: 

• Сайта визитки; 

• Landing Page (посадочная страница; сайт-одностраничник); 

• Личного блога или новостного сайта; 

• Интернет-магазина;

• Адаптация под смартфоны и планшеты; 

Дополнительно (по желанию заказчика) оказываю следующие услуги: 

• Разработка индивидуального дизайна, учитывая все Ваши пожелания; 

• Шаблонный дизайн (по желанию); 

• Установка Яндекс.Метрики; 

• Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ;

• Установка счётчиков посещаемости на сайт; 

• Вебвизор - запись действий всех посетителей; 

• Дальнейшее сопровождение сайта и наполнение контентом.

Выполнение проекта займет 5-15 дней, в зависимости от сложности и Ваших личных пожеланий. Так же, если Вы будете удовлетворены результатами, возможно долгосрочное сотрудничество. 

Пример работы http://www.roslovets-sandbox.ru