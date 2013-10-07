RodionBronnikov

Для серии новых регулярно выходящих видеосюжетов (юмористическо-поэтический авторский цикл) требуется постоянный партнёр - специалист по видеографике, анимации, дизайнер и художник в одном лице. На отснятый видеоряд нужно наносить текстовый, инфографический и анимационный контент в видеоредакторе ...
- Анимация4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать (нарисовать) макеты для наружной полупрозрачной плёнки, клеящейся на окна офиса. Размер оплаты - по согласованию. ТЗ предоставлю после первичной переписки. Первый предложенный вариант (мне не подходит) для ясности прикрепляю.Наружная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Службой поддержки хостинга были обнаружены "вредоносные скрипы". Движок заразили. Нужно найти вирусы и почистить дыры. Бекапа к сожалению нет. Удалять заражённые скрипты нельзя. Там могут быть затронуты системные файлы и модули. Только вручную чистить. После восстановления - позакрывать ...Завершен8 лет назад
Требуется нарисовать обложку, лого и "фирменного" персонажа для тематической группы в Фейсбуке, с заданным ТЗ. Нужен подход художника с фантазией, помимо дизайнерских навыков.Фирменный стиль10 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется проблема с кодом. «Fatal error: Class ' JConfig' not found …» — описание можно посмотреть по ссылке: http://test.bronnikova.com.ua/ Требуется помощь в устранении. Пожелания: - Расположение специалиста в Украине. - Наличие Приват-карты для рассчёта. Стоимость и оплата — при обсуждении.Завершен8 лет назад
Требуется мелкая перевёрстка "шапки", для вставки кнопки-ссылки "колл-бэк" (вызывающей поп-ап окно с формой для контактов). Текущий вид: http://bronnikova.com.ua/ Требуемый: http://screencast.com/t/v8uU7jQLqb0M Код формы уже готов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется IT-специалист для едино разовой услуги, с возможным продолжением сотрудничества: 1. Корректировка работы админ-панели (CMS) сайта 2. Вставка скрипта фрейма импортного модуля в код страницы сайта через админ-панель, базу или FTP (действующий XML/HTML-редактор видоизменяет скрипт, что приводит ...Завершен10 лет назад