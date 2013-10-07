RodionBronnikov

Мой вопрос решён быстро и качественно. Минимум встречных вопросов. Минимум "хм.. странно..." ))) А если абсолютно серьёзно, я мало встречал исполнителей, которые в первую очередь, компетентно выполняли задачу, не заикаясь о предоплате, не смотря на то, что это первый опыт сотрудничества. Сферу компетенции, указанную в своём резюме "Если у Вас не «коробочный» движок, то не беспокойтесь, достаточно легко разбираюсь в чужом коде..." - Сергей полностью подтвердил. Рекомендую Сергея!