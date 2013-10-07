RodionBronnikov

Родион Бронников RodionBronnikov

 
43 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Заказчик IT-услуг
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видеографика с элементами анимации для серии видеосюжетов

    Для серии новых регулярно выходящих видеосюжетов (юмористическо-поэтический авторский цикл) требуется постоянный партнёр - специалист по видеографике, анимации, дизайнер и художник в одном лице.  На отснятый видеоряд нужно наносить текстовый, инфографический и анимационный контент в видеоредакторе ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн наклеек для окон офиса

    Требуется разработать (нарисовать) макеты для наружной полупрозрачной плёнки, клеящейся на окна офиса. Размер оплаты - по согласованию. ТЗ предоставлю после первичной переписки. Первый предложенный вариант (мне не подходит) для ясности прикрепляю.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Чистка заражённых скриптов и вирусов, заделка "дыр" в Joomla

    Службой поддержки хостинга были обнаружены "вредоносные скрипы". Движок заразили. Нужно найти вирусы и почистить дыры. Бекапа к сожалению нет. Удалять заражённые скрипты нельзя. Там могут быть затронуты системные файлы и модули. Только вручную чистить. После восстановления - позакрывать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн для группы в Фейсбуке. Обложка, лого и "фирменный" персонаж

    Требуется нарисовать обложку, лого и "фирменного" персонажа для тематической группы в Фейсбуке, с заданным ТЗ. Нужен подход художника с фантазией, помимо дизайнерских навыков.

    Фирменный персонаж
    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проблема с кодом PHP-сайта

    Имеется проблема с кодом. «Fatal error: Class ' JConfig' not found …» — описание можно посмотреть по ссылке: http://test.bronnikova.com.ua/ Требуется помощь в устранении. Пожелания: - Расположение специалиста в Украине. - Наличие Приват-карты для рассчёта. Стоимость и оплата — при обсуждении.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевёрстка "шапки" сайта

    Требуется мелкая перевёрстка "шапки", для вставки кнопки-ссылки "колл-бэк" (вызывающей поп-ап окно с формой для контактов). Текущий вид: http://bronnikova.com.ua/ Требуемый: http://screencast.com/t/v8uU7jQLqb0M Код формы уже готов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка админ.панели

    $50

    Требуется IT-специалист для едино разовой услуги, с возможным продолжением сотрудничества: 1. Корректировка работы админ-панели (CMS) сайта 2. Вставка скрипта фрейма импортного модуля в код страницы сайта через админ-панель, базу или FTP (действующий XML/HTML-редактор видоизменяет скрипт, что приводит ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Дизайн наклеек для окон офиса
Спасибо Родиону за интересный проект. Приятные впечатления от работы. Полная заинтересованность и много подсказок в достижении желаемого результата!
Работа произведена с полной отдачей. Станислав добавил собственное видение и идеи, был сопричастен в процессе креатива. Рекомендую.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Чистка заражённых скриптов и вирусов, заделка "дыр" в Joomla
Отличный заказчик! Все необходимые доступы были предоставлены, оплата вовремя! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Работа произведена быстро, корректно, без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Power_Web
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Проблема с кодом PHP-сайта
Все отлично. Рекомендую
Оперативно откликнулся, сразу диагностировал проблему, быстро исправил. предложил лучшие условия по заказу. Рекомендую.
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programmist
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Настройка админ.панели
С Родионом это было одно из первых заданий. До сих пор обращается ко мне для мелких доработок. Оплата в срок, нареканий нет. Рекомендую.
Мой вопрос решён быстро и качественно. Минимум встречных вопросов. Минимум "хм.. странно..." ))) А если абсолютно серьёзно, я мало встречал исполнителей, которые в первую очередь, компетентно выполняли задачу, не заикаясь о предоплате, не смотря на то, что это первый опыт сотрудничества. Сферу компетенции, указанную в своём резюме "Если у Вас не «коробочный» движок, то не беспокойтесь, достаточно легко разбираюсь в чужом коде..." - Сергей полностью подтвердил. Рекомендую Сергея!
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konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Перевёрстка "шапки" сайта
ТЗ, оплата - все без проблем! Рекомендую!
Всё сделано оперативно и качественно. Спасибо Костантину.
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