RodionDola

Родион RodionDola

 
34 годаПольша/Вроцлав
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка аналитики на WordPress.

    Добрый день. Нужен человек, который настроит Google Analytics, Яндекс Метрику, коды ремаркетинга из соц сетей на шаблоне WordPress. Рассматриваются кандидаты только с опытом. Просьба указать цену. Отвечу на все Ваши вопросы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Пакет баннеров для Google AdWords (gif)

    Добрый день. Нужен пакет баннеров (gif) для запуска рекламы в Google AdWards. Баннеры должны быть: - в фирменном стиле (есть psd фирменного стиля). - универсальными. Мы должны легко подставлять различные фото товаров в баннер. Желательно на ...

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка рассылки для интернет-магазина.

    Добрый день. Необходимо сделать HTML верстку рассылки для интернет-магазина. В рассылке будет хедер, футер, список товаров (3 вида блоков). Дизайн есть. Прошу написать цену, срок исполнения, ссылку на портфолио, город. Предпочтение отдается кандидатам с Киева. В ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт-визитка для отеля (только Киев)

    Добрый день. Необходимо разработать сайт-визитку под ключ. Вот пара идей по реализации: http://monchalet.by/ http://www.castadivaresort.com/ Из того что будет требоваться по сайту: 1. Фирменный стиль (лого, цвета, конверт, визитки, флаер) 2. Хороший дизайн 2. RU/ENG версии (контент дадут) 3. Удобная фото-галерея 4. Сервисы + Pricing ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка приложения для POS Terminal (на ОC android)

    Терминал должен уметь делать две функции: 1) POS Terminal (на ОC android) сканирует бар-код передает его в формате XML на сервер средством FTP или SOAP. 2) На сервере формируется XML файл, Pos termina считывает его и ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на Bitrix.

    Добрый день. Нужен разработчик для интернет-магазина. Подобные проекты: asos.com leboutique.com shopart.ua Рассматриваются кандидаты проживающие на территории Украины. Должна быть возможность для личной встречи. Приоритет тем кандидатам, у которых в портфолио есть разработка интернет-магазинов. Также, желательно, чтобы была возможность поработать у ...

    Дизайн сайтаБитрикс
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина одежды и аксессуаров.

    Добрый день. ТОЛЬКО Киев. Необходим дизайн интернет-магазина одежды и аксессуаров. ТЗ как такового нету. После просмотра портфолио выбираю кандидата, встречаемся и всё оговариваем. Какого плана хотим: leboutique.com shopart.ua asos.com adikastyle.com Прошу написать ориентировочную стоимость, сроки выполнения и портфолио.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимированная 2d презентация

    $500

    Есть презентация на 10 слайдов. С неё надо сделать ролик с персонажами. Презентация предназначена для продаж. Длительность ролика 1 минута. Стоимость? Сроки? Пример: https://www.youtube.com/watch?v=AVzDfj5pvg0

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$65
5 баллов
9 лет назад
Пакет баннеров для Google AdWords (gif)
Грустно но факт остается фактом. Первоначальній вариант баннера не устроил - я предоставил еще несколько вариантов. Из них 1 вариант начали допиливать под вкусовые рецепторы заказчика. Потом длительные утверждения порой затягивающиеся на пару недель и в итоге еще через пару недель тишины от заказчика и я написал сам, в ответ получил извиненния за затянутое время ну и немотивированное "не понравилось" руководству. Ну не понравилось так непонравилось, что ж тут поделаешь. Предоплату не брал. Если кто-то и захочет сотрудничать с Родионом - советую брать предоплату. Сам по себе человек вроде как не хамит, общается культурно и по существу. Может и действительно не сошлись по вкусовым принципам.
Адекватный и пунктуальный. Все кажется хорошо, но предложенные варианты не были утверждены.
Ответный отзыв
aulanov
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Анимированная 2d презентация
Четкое понимание каков нужен результат. Оперативный фидбэк.
Работой доволен. Всё в сроки и без каких-либо проблем. Буду сотрудничать дальше. Рекомендую.
Ответный отзыв