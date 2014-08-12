RodionDola

Добрый день. Нужен человек, который настроит Google Analytics, Яндекс Метрику, коды ремаркетинга из соц сетей на шаблоне WordPress. Рассматриваются кандидаты только с опытом. Просьба указать цену. Отвечу на все Ваши вопросы.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен пакет баннеров (gif) для запуска рекламы в Google AdWards. Баннеры должны быть: - в фирменном стиле (есть psd фирменного стиля). - универсальными. Мы должны легко подставлять различные фото товаров в баннер. Желательно на ...Баннеры1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать HTML верстку рассылки для интернет-магазина. В рассылке будет хедер, футер, список товаров (3 вида блоков). Дизайн есть. Прошу написать цену, срок исполнения, ссылку на портфолио, город. Предпочтение отдается кандидатам с Киева. В ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать сайт-визитку под ключ. Вот пара идей по реализации: http://monchalet.by/ http://www.castadivaresort.com/ Из того что будет требоваться по сайту: 1. Фирменный стиль (лого, цвета, конверт, визитки, флаер) 2. Хороший дизайн 2. RU/ENG версии (контент дадут) 3. Удобная фото-галерея 4. Сервисы + Pricing ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Терминал должен уметь делать две функции: 1) POS Terminal (на ОC android) сканирует бар-код передает его в формате XML на сервер средством FTP или SOAP. 2) На сервере формируется XML файл, Pos termina считывает его и ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужен разработчик для интернет-магазина. Подобные проекты: asos.com leboutique.com shopart.ua Рассматриваются кандидаты проживающие на территории Украины. Должна быть возможность для личной встречи. Приоритет тем кандидатам, у которых в портфолио есть разработка интернет-магазинов. Также, желательно, чтобы была возможность поработать у ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта для торгового центра. Сайт-визитка. Жду ваших предложений. Прошу указать стоимость, сроки и портфолио. Только г.Киев.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. ТОЛЬКО Киев. Необходим дизайн интернет-магазина одежды и аксессуаров. ТЗ как такового нету. После просмотра портфолио выбираю кандидата, встречаемся и всё оговариваем. Какого плана хотим: leboutique.com shopart.ua asos.com adikastyle.com Прошу написать ориентировочную стоимость, сроки выполнения и портфолио.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Есть презентация на 10 слайдов. С неё надо сделать ролик с персонажами. Презентация предназначена для продаж. Длительность ролика 1 минута. Стоимость? Сроки? Пример: https://www.youtube.com/watch?v=AVzDfj5pvg0Анимация1 исполнительЗавершен9 лет назад