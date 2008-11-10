RodionIvanov

Родион Иванов RodionIvanov

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Специалист по юзабилити, проектировщик интерфейсов.

Высшее образование:

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ»

Специальность: Инженер-эргономист

Диплом: Проектирование и создание web-сайта Санкт-Петербргской Эргономической Ассоциации

Навыки и умения:

* Способность видеть ситуации с различных точек зрения;

* Знание особенностей человеческого восприятия и психологии;

* Способность моделировать поведения людей в разных ситуациях;

* Опыт работы с веб-технологиями во всех сферах: проектирование, дизайн, программирование;

* Оценка потенциальные возможности программного продукта и нахождение ключей к их реализации;