RodionIvanov

Родион Иванов RodionIvanovRodionIvanov
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Специалист по юзабилити, проектировщик интерфейсов.
Высшее образование:
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет «ЛЭТИ»
Специальность: Инженер-эргономист
Диплом: Проектирование и создание web-сайта Санкт-Петербргской Эргономической Ассоциации
Навыки и умения:
* Способность видеть ситуации с различных точек зрения;
* Знание особенностей человеческого восприятия и психологии;
* Способность моделировать поведения людей в разных ситуациях;
* Опыт работы с веб-технологиями во всех сферах: проектирование, дизайн, программирование;
* Оценка потенциальные возможности программного продукта и нахождение ключей к их реализации;
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