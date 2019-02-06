RodneyWeihert

Наша компания впервые обратилась к Евгению. Проект - создать сайт разработчика ПО. Остались довольны его работой. Хорошие навыки общения, не позволял себе расхожих выражений, чётко формулировал, переписку вёл в деловом формате, был всегда на связи, дисциплинирован, что для фриланса редкость. Профессионально сделал работу по предоставленному ТЗ, умело выполнял наши пожелания в дизайне, своевременно вносил правки и согласовывал их корректировку. Работой с данным фрилансером остались довольны.