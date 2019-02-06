RodneyWeihert

$100
Согласно ТЗ выполнить работу по созданию сайта для разработчика ПО (на английском языке)
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Team Lead. Менеджер, организатор, координатор проектов в сфере ИТ (web, back-enb, front-end, software development, devops).
Согласно ТЗ выполнить работу по созданию сайта для разработчика ПО (на английском языке)
Необходимо разработать сайт для программы по очисчтке системы. CMS WordPress. Количество элементов меню до 4. Уровень вложенности элементов 1. Детали будут уточнены в эскизе задания. Для обратной связи использовать почту (в профиле) с указанием NickName или Имени ...
Требуется программный код (открытый) и его скомпилированный вариант установщика для десктопной платформы Windows. Тип ПО - аналог любой из перечисленных программ: защита браузера, CClener, редактор PDF, удаление устаревших файлов и т. д. (выбор варианта зависит ...