RodneyWeihert

Вейхерт RodneyWeihert

 
37 летПольша/Варшава
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Team Lead. Менеджер, организатор, координатор проектов в сфере ИТ (web, back-enb, front-end, software development, devops).

DevOps
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка сайта для приложения

    $75

    Необходимо разработать сайт для программы по очисчтке системы. CMS WordPress. Количество элементов меню до 4. Уровень вложенности элементов 1. Детали будут уточнены в эскизе задания. Для обратной связи использовать почту (в профиле) с указанием NickName или Имени ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать или найти код программы на языке C#

    $100

    Требуется программный код (открытый) и его скомпилированный вариант установщика для десктопной платформы Windows. Тип ПО - аналог любой из перечисленных программ: защита браузера, CClener, редактор PDF, удаление устаревших файлов и т. д. (выбор варианта зависит ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
stawr1111
26 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта разработчика
Очень доволен сотрудничеством с Родни. Была дана четкая постановка задачи, оплата в срок. Быстрое решение возникающих вопросов и всегда на связи. Рекомендую!
Наша компания впервые обратилась к Евгению. Проект - создать сайт разработчика ПО. Остались довольны его работой. Хорошие навыки общения, не позволял себе расхожих выражений, чётко формулировал, переписку вёл в деловом формате, был всегда на связи, дисциплинирован, что для фриланса редкость. Профессионально сделал работу по предоставленному ТЗ, умело выполнял наши пожелания в дизайне, своевременно вносил правки и согласовывал их корректировку. Работой с данным фрилансером остались довольны.
Ответный отзыв